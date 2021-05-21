İsrail'in Gazze'ye saldırılarının acı bilançosu

İsrail ve Hamas, İsrail'in Gazze'ye yönelik 11 gün süren yoğun saldırıların ardından ön koşulsuz ateşkes anlaşmasına vardı.

MESCİD-İ AKSA'YA SALDIRI

İsrail'in Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlileri evlerinden zorla çıkarmak kararıyla başlayan gerginlik, 7 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirilen saldırı ile tırmandı.

İSRAİL ÇOCUKLARI BOMBALADI

Hamas, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarının durdurmaması üzerine, buna roketlerle karşılık verdi. İsrail ise 11 gün boyunca aralarında çocukların da bulunduğu sivil yerleşim yerlerine bombalar yağdırdı.

232 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın 17'si yaşlı 232 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlık, 560'ı çocuk, 380'i kadın, 91'i yaşlı 1900 kişinin de yaralandığını, bu kişilerden 90'ının durumunun ağır olduğunu bildirdi. Gazze'nin yanı sıra Batı Şeria'daki Filistinliler de İsrail güçlerinin hedefinde oldu.

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OYNAT 00:56 Gazze’de 2 çocuk, İsrail füzelerinden kıl payı kurtuldu İşgalci İsrail, dünya genelinden gelen tüm tepkilere rağmen Filistin'e yönelik saldırılarına devam ediyor. İşgalci güçler, Gazze'de bulunan bir apartman dairesine yönelik hava saldırısı gerçekleştirirken, 2 Filistinli çocuk füzelerde kıl payı kurtuldu. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. BiP'te paylaş

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75 BİN FİLİSTİNLİ YERİNDEN EDİLDİ

Gazze'ye destek için Batı Şeria'da düzenlenen gösterilere müdahalelerde 29 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 309 kişi yaralandı. Birleşmiş Milletler'e göre en az 75 bin kişi yerinden edildi.

GAZZE'DE 1800 KONUT YIKILDI

Gazze'deki İskan ve Bayındırlık Bakanlığının verdiği bilgilere göre, İsrail'in hava ve karadan gerçekleştirdiği 11 günlük saldırılar nedeniyle 1800 konut yıkıldı, 6 bin 800 konut ise kısmen hasar aldı.

Saldırılarda, yüksek katlı 5 büyük konut binasının (kule) tamamen yıkıldığı, kamuya ve devlete ait 74 yapının zarar gördüğü kaydedildi. Associated Press ve Al Jazeera gibi medya kurumlarının ofislerinin bulunduğu bina da yıkıldı.

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EKONOMİ HEDEF ALINDI

İsrail güçleri, 300'den fazla ekonomik, endüstriyel ve ticari tesisi bombaladı. 7 fabrikayı tamamen yıktı ve 60'tan fazla turistik tesise zarar verdi. Gazze'deki 31 elektrik trafosu İsrail saldırılarında hasar gördü ve 9 ana hat kesildi.

ALTYAPI ZARAR GÖRDÜ

İsrail ordusu, 11 gün süren saldırılarda caddeleri ve alt yapıyı hedef aldı. Saldırılar nedeniyle kanalizasyon şebekeleri ve yer altı su kaynakları büyük ölçüde zarar gördü.

FOTOĞRAF 5 İsrail, Gazze'deki hastanelere giden caddeleri ve yolları tahrip ediyor. Ambulansların hastanelere ulaşmasını engellemek isteyen İsrail'in bombalamaları sonucu yollar kullanılamaz halde. Bombalanan noktalarda dev çukurlar oluştu. İsrail Gazze'de hastanelere giden yolları bombalıyor İşgalci İsrail güçleri, Gazze'de hastanelere giden caddeleri ve yolları bombalıyor. Ambulansların bombalanan bölgelerden yaralıları hastanelere taşımasını engellemek isteyen İsrail, hastane yollarını kullanılamaz hale getirdi. BiP'te paylaş

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CAMİLER DE VURULDU

İsrail saldırılarında camiler de hedeflerin içindeydi. İsrail bombardımanında Gazze'deki 3 cami tamamen yıkılırken, yaklaşık 40 cami ile 1 kilise de hafif hasar aldı.

46 OKUL ZARAR GÖRDÜ

Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığı Gazze Şeridi'nde 46 devlet okulunun zarar gördüğünü belirtti. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre İsrail'in saldırılarında Gazze'de 18 hastane ve klinik yıkıldı.

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Saldırılar nedeniyle 454 binek araç tamamen kullanılamaz hale geldi ya da büyük ölçüde zarara uğradı. Telekomünikasyon sektöründe de, 16 telekomünikasyon ve internet şirketinin ağları İsrail bombardımanından etkilendi.

TARIM SEKTÖRÜNDE ZARAR 27 MİLYON DOLAR

Filistin Tarım Bakanlığı İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki tarım sektörüne verdiği zararın bilançosunun 27 milyon dolar olduğunu açıklamıştı.

Saldırıların 10 Mayıs'tan bu yana devam etmesi neticesinde tarım sektöründeki bitkisel ve hayvansal zararın her geçen gün katlanarak arttığı belirtilmişti.

Büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin, süt ürünlerini üretmedikleri ve pazarlayamadıkları için yaklaşık 30 bin litre sütün heba olduğu kaydedilmişti.

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