İsrail'in işgaline karşı direnişin sembolü olmuştu: Dabke UNESCO somut olmayan kültürel miras listesine girdi

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ordusuna peş peşe kayıplar verdirtti. Kassam Tugayları'ndan yapılan farklı açıklamalarda, Han Yunus kentinin doğusunda 10 İsrail askerinin öldürüldüğü; İsrail güçlerine düzenlenen iki ayrı saldırıda, 8 askerden oluşan İsrail özel birliklerinin ve 6 İsrail askerinin başarılı bir şekilde hedef alındığı; aralarında tankların da bulunduğu birçok aracın Yasin 105 roketleriyle hedef alındığı ve İsrail askerlerinin kullandığı bölgedeki bir evin bombalarla hedef alındığı ve evin yerle bir olduğu ifade edildi.