İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sürüyor: Sidon'da sekiz kişi hayatını kaybetti

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları sürüyor. Lübnanlı kaynaklar, ülkenin güneyindeki Sidon Bölgesi’ndeki Tefahta kasabasının İsrail ordusu tarafından hedef alındığını açıkladı. Acil müdahale ekipleri saldırının gerçekleştiği bölgeye intikal ederek yaralıları tedavi edilmek üzere yakındaki hastanelere sevk etti. Yetkililer, hedef alınan bölgede enkaz kaldırma ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı kaydedildi. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı son verilere göre İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı 2 Mart tarihinden bu yana İsrail saldırıları sonucunda hayatını kaybeden kişilerin toplam sayısı 2 bin 20’ye, yaralananların sayısı ise 6 bin 436’ya yükseldi.