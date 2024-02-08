Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün yaptığı açıklamada Hamas'ın ateşkes kararını reddettiğini duyurmuştu.
Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırılarının birkaç ay içinde sonuç vereceğini savunarak hedeflerinden dönmeyeceklerini söylemişti.
Ateşkesi reddederek 'soykırıma devam' kararı alan Netanyahu ayrıca Gazze'nin güneyinde 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinli sivilin sığındığı Refah kentine ilişkin de, "İsrail ordusuna Refah ve merkez kamplarda saldırıya hazırlanması için talimat verdik." diye konuşmuştu.
ABD'den İsrail'e Refah vetosu
Ancak Refah'a saldırma hazırlığına girişen işgalci İsrail, eli kanlı iş birlikçisi ABD'den veto yedi.
Beyaz Saray, Refah'a yönelik operasyonu desteklemediklerini duyurdu.
Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Refah'a yönelik askeri operasyonun bir felaket olacağı belirtilerek, "Bu bizim destekleyeceğimiz bir şey değil." denildi.