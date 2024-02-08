Ateşkesi reddederek 'soykırıma devam' kararı alan Netanyahu ayrıca Gazze'nin güneyinde 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinli sivilin sığındığı Refah kentine ilişkin de, "İsrail ordusuna Refah ve merkez kamplarda saldırıya hazırlanması için talimat verdik." diye konuşmuştu.

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Refah'a yönelik askeri operasyonun bir felaket olacağı belirtilerek, "Bu bizim destekleyeceğimiz bir şey değil." denildi.