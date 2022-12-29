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İsrail'in Paris Büyükelçisi'nden protesto istifası: Irkçı hükümetin parçası olmak istemedi

İsrail'in Paris Büyükelçisi Yael German, Binyamin Netanyahu başkanlığında kurulan yeni İsrail hükümetini protesto etmek için görevinden istifa ettiğini duyurdu. German, istifa mektubunda "İnandığım her şeyden çok farklı bir politikayı temsil etmeye devam edemeyeceğim." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
İsrailin Paris Büyükelçisinden protesto istifası: Irkçı hükümetin parçası olmak istemedi
İsrail'in Paris Büyükelçisi Yael German.

İsrail'de bugün yemin ederek göreve başlayan Binyamin Netanyahu, hükümetine İsrailli diplomatlar da tepki göstermeye başladı. İsrail'in Paris Büyükelçisi, Yael German, hükümetin protesto için istifa etti.

German, istifa mektubunu Twitter üzerinden paylaştı.

"Görev süresi dolan İsrail Başbakanı Yair Lapid tarafından İsrail'in Paris Büyükelçisi olarak atandım. Beni tayin eden önceki hükümetin demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü temelli dünya görüşünü ve ülkemi temsil etmekten gurur ve mutluluk duyuyordum." ifadelerini kullanan German, Netanyahu'nun başkanlığını yaptığı yeni kabinede, aşırılıklarıyla öne çıkan parti temsilcilerinin bulunduğuna dikkati çekti.

Netanyahu'nun politikalarının ve hükümetindeki bakanların açıklamalarının vicdanıyla, dünya görüşüyle, ülkenin Yahudi ve demokratik bir devlet olarak bağımsızlık ilanında yer alan vaatlerle çeliştiğini aktaran German, "Buşartlar altında, inandığım her şeyden çok farklı bir politikayı temsil etmeye devam edemeyeceğim. Bu nedenle istifamı sunmayı ve İsrail'in Paris Büyükelçisi olarak görevime son vermeyi uygun buluyorum." ifadelerine yer verdi.

  • Netanyahu'dan ise German'ın istifasıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail'de Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki yeni koalisyon hükümeti, Mecliste bugün düzenlenen oturumda güvenoyu almıştı.

Netanyahu liderliğindeki yeni koalisyon hükümeti, İsrail siyasi tarihindeki "en sağcı hükümet" olarak değerlendiriliyor.

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