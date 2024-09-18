İsrail'in tahliye emirleri Gazze'nin yüzde 85'ini etkiledi: "Bu deniz sonumuz olacak"

İşgalci İsrail ordusunun 7 Mayıs'ta Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesine başlattığı kara saldırıları nedeniyle burada bulunan 1.4 milyon sivil, Refah yakınlarındaki Han Yunus ve Deyr el-Belah bölgelerine yığılmıştı. Saldırılar nedeniyle Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi sahiline sığınan Filistinliler, kış şartlarının yaklaşmasıyla birlikte Akdeniz'in dalgalarından nasıl korunabileceklerini düşünüyor. Mahalli aktivistlerin dün sosyal medyada yayınladığı bir videoda, elinde kazmayla kumsalı kazarak dalgalara karşı set oluşturmaya çalışan Filistinliler görüldü. Videoyu kaydeden kişilerle konuşan kumsalı kazmakta olan bir Filistinli, geceleri dalgaların şiddetli bir şekilde sahile vurarak sivillerin kurduğu çadırlara kadar ilerlediğini söyledi. Filistinli adam, "Kış yaklaşıyor, dalgaların çadırları yutmasından korkuyor musunuz?" sorusuna, "Ne ölüm ne de yaşamın içindeyiz. Nereye gidebiliriz ki? sonumuz bu gördüğünüz deniz" cevabını verdi. İsrail ordusunun Han Yunus'taki çeşitli bölgeler için son iki aydır yayınladığı tahliye emirleri yüzünden 250 bine yakın Filistinli El-Mevasi bölgesine sığınarak burada deniz kenarında çadırlar kurmuştu. İşgal güçleri ise Temmuz ayının başından beri El-Mevasi'deki çadır bölgesine toplam 270 kişinin öldüğü beş saldırı düzenlemişti.

İsrail ordusunun tahliye emirleri nedeniyle çeşitli bölgelere yığılan Filistinlilerin durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, tahliye emirlerinin Gazze'nin yüzde 85'ini etkilediğini bildirdi. İsrail'in 55 farklı yerin boşaltılması yönünde talimat verdiğini belirten Dujarric, yerinden edilen ailelerin dağıldığını ve bu durumun, özellikle kadın ve çocuklar için sosyal koruma mekanizmalarını zedelediğini ifade etti. Dujarric, Gazze'de güvenli bir yer kalmadığını bir kez daha vurguladığı açıklamasında, "Bu, insanlara yaşamaları için çok az seçenek bırakıyor" diye konuştu. BM Sağlık Hakkı Özel Raportörü Tlaleng Mofokeng, Gazze'de 11 aydır soykırım dehşetine tanık olduklarını belirterek, Gazze'deki sağlık altyapısının tamamen yok edildiğine işaret etti. Gazze'deki 36 hastaneden sadece 17'sinin kısmen işlevsel olduğunu söyleyen Mofokeng, İsrail ve müttefiklerinin, sivillere, çocuklara ve sağlık personeline yönelik saldırılarla uluslararası hukuk ihlallerine devam ettiğini kaydetti. Aynı toplantıda konuşan BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanesse de İsrail'in yaklaşık 1 yıldır "soykırımcı saldırılar" gerçekleştirdiğini dile getirerek, "Bu saldırılar temel altyapıyı yok etti. Bu şiddet cezasız kaldı ve azalmadan devam ediyor" ifadelerini kullandı.