İsrail'in yalan haber çetesi

İsrail, Gazze’de yürüttüğü soykırım savaşında 30 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail, kamuoyu baskısını hafifletmek için sosyal medya trolleriyle sayısız yalan haber kara propagandaya başvurdu. Aralık ayında İsrail saldırısı sonucu can veren bebeğini kucağına alıp isyan eden bir Filistinli anne, çevrimiçi operasyonun son kurbanları arasındaydı. İsrail yanlısı sosyal medya trolleri, devlet kurumlarının sosyal medya hesapları, resmi haber kanalları ve soykırımı savunan tanınmış simalar, tek bir ağızdan görüntünün sahte, bebeğin de oyuncak olduğu iddiasını ortaya attı. Çok sayıda uluslararası kurum, yaptıkları analizlerle görüntünün gerçek olduğunu ortaya çıkardı ve İsrail’in yalanı çürütüldü. Sosyal medya uzmanı Marc Oven Jones, İsrail’in “oyuncak bebek” yalanını yeni adı ile X olan Twitter’da dolaşıma sokan İsrail yanlısı hesapları ve görüntülenme sayılarını derledi. 5 ayda 13 binden fazla çocuğu katleden İsrail’in, katliamına bulduğu kılıf, 13 hesapta 16 milyon 620 bin kez görüntülendi.

DEVLET ELİYLE YAYDILAR

İsrail Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından annenin fotoğrafını yayınlayarak, “Oyuncak Bebek” yalanına açıktan destek verdi. Twitter’dan yapılan paylaşım 1,2 milyon kez görüntülendi. Yalan açığa çıkınca, bakanlık tweeti silmek zorunda kaldı. Dışişleri Bakanlığı gibi çok sayıda İsrail elçilik hesabı da kara propagandaya destek oldu. İsrail’in Avusturya, ABD ve Fransa büyükelçiliklerinin X hesaplarından yapılan “oyuncak bebek” paylaşımları toplamda 1 milyondan fazla görüntülendi. Ancak bu hesaplarda ilerleyen süreçte paylaşımı silmek zorunda kaldı. İsrail resmi kurumlarının kara propagandaya dahil olması, yalan haberin devlet eliyle yayılmasının ispatı olarak kayda geçti.

TROLLER PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Soykırım destekçisi paylaşımları ile bilinen Radya Genoa’nın “oyuncak bebek” yalanı, 628 bin kez görüntülendi. Yine İsrail trollerinden, Yosep Haddad’ın paylaşımı 3.7 milyon kez görüntülenirken, Brian Krassentein paylaşımı 3.1 milyon, Oli London TV’nin paylaşımı 3.1 milyon, Edy Cohen’in paylaşımı 1.7 milyon, Mr. Sinha’nın paylaşımı 850 bin ve Israel War Room’un paylaşımı 520 bin kez görüntülendi.

EN BÜYÜK HABER KANALI ÖZÜR DİLEDİ

İsrail medya kuruluşu Jerusalem Post (JP), yaptığı paylaşımda, görüntülerde gerçek bir bebeğin olmadığını, oyuncak yanmış bir bebeğin olduğunu iddia etti. Paylaşım sadece X’te 730 bin kez görüntülendi. Haberin yalan olduğunun ortaya çıkması üzerine site, sosyal medya hesabından özür mesajı yayımlamak zorunda kaldı. “Hatalı kaynak kullandık” diyen JP, “Söz konusu makale, editöryel standartlarımıza uymadığı için kaldırıldı. Bu olaydan üzüntü duyuyoruz ve her zaman en yüksek gazetecilik standartlarını korumaya kararlıyız” sözleri ile okuyucularından özür diledi.

HİNTLER BAŞI ÇEKİYOR

İsrail’in yalan haberlerle soykırıma kılıf arama çabasına en fazla destek, aşırı sağcı ve İslam karşıtı içerikler üreten Hint kullanıcılardan geliyor. 7 Ekim sonrası süreçte, İsrail tarafından ortaya atılan yalan haberlerin çoğu, Hindistan’da ırkçı paylaşımlar yapan hesaplar tarafından dolaşıma sokuldu. Hamas'ın Yahudi bir bebeği kaçırdığı, bir kamyonun arkasında genç bir çocuğun kafasını kestiği, 40 kesik bebek kafası bulunduğu vb. yalan haberler, “mavi tikli" binlerce hesap tarafından paylaşıldı ve milyonlarca kez görüntülendi. Hindistan'ın en tanınmış doğruluk kontrol hizmetlerinden biri olan BOOM’a göre "dezenfluencerlar" (rutin olarak dezenformasyon paylaşan influencerlar), çoğunlukla Filistin'i olumsuz olarak hedef alıyor ya da İsrail'i destekliyor. Müslüman karşıtlığının devlet politikası olduğu Hindistan’da, aşırı sağcılar, Filistinliler üzerinden yalan haberlerle Müslümanları yıpratmaya çalışıyor.

Goebbels’in ekibinde peş peşe istifa

İsrail’in Goebbelsi olarak bilinen Ordu Sözcüsü Daniel Hagari’nin ekibinde istifa dalgası baş gösterdi. İsrail’in Kanal 14 Televizyonunun haberinde, “Sözcü Hagari’nin ekibindeki iki numaralı isim Moran Katz ile bilgi sistemindeki çok sayıda yetkili, Gazze'deki savaş gerekçesiyle istifalarını sundu” denildi. Haberde, istifa edenler arasında İsrail Ordusunun Yabancı Basın Sözcüsü Richard Hecht’in de olduğu kaydedildi. Söz konusu ekibin, İsrail’in kara propagandasının mimarı olduğu ifade ediliyor.







