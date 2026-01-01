İsrail’in yardım kuruluşlarını yasaklamasına ABD’li Müslümanlardan sert tepki

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde uluslararası yardım kuruluşlarının lisanslarını iptal etme hamlesine tepki gösterdi.
ABD'nin en büyük Müslüman sivil toplum kuruluşlarından CAIR, konuya ilişkin ABD Merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan bir açıklama yayımladı.
İsrail'in yardım kuruluşlarına yönelik hamlesi
İsrail, uygulamaya girecek yeni uluslararası sivil toplum kuruluşları (STK) yasası kapsamında ülkede kaydını yenilemeyen kuruluşların 1 Ocak itibarıyla faaliyetlerinin sonlanacağını, 1 Mart itibarıyla da ülkeyi terk etmeleri gerektiğini açıklamıştı.
İsrail'in Mart 2025'te kabul ettiği yasaya göre, bölgede faaliyet gösteren yardım kuruluşlarının lisanslarını yenilemesi ve bunu yaparken de tüm Filistinli çalışanlarının kimlik bilgilerini "güvenlik soruşturması için" sunması isteniyor.
Uluslararası yardım kuruluşları ise İsrail'in bu listeleri, kişisel verilerin korunması prensibine aykırı şekilde keyfi kullanabileceği endişesini vurguluyor.
Lisansları iptal edilen uluslararası yardım kuruluşları, İsrail ve İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'teki ofislerini kapatmak zorunda kalacak, Gazze'ye herhangi bir uluslararası uzman, doktor ya da insani yardım gönderemeyecek.