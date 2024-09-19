İsrail'in yeni teklifinde tek bir şart var: Savaşı sonlandırırız Filistinli bütün mahkumları da serbest bırakırız

İsrail Yayın Kurumu'na göre İsrail, tüm esirlerin bir kerede serbest bırakılmasını ve Gazze Şeridi'nden ayrılmak isteyen herkesle birlikte Hamas lideri Yahya Sinvar'ın Gazze Şeridi'nden çıkışını güvence altına almayı içeren yeni bir öneri sundu.





Teklifte ayrıca savaşın sona erdirilmesi ve Filistinli tutukluların serbest bırakılması da yer alıyor.





İsrail Radyosu, İsrail'in yeni önerisinin Başbakan Binyamin Netanyahu'nun birkaç gün içinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmada sunulabileceğini belirtti.





İsrail'in yeni önerisiyle ilgili olarak Hamas'tan bir açıklama gelmedi. Özellikle Netanyahu'nun yeni öneri getirmeden önce ABD Başkanı Joe Biden'ın sunduğu planı kabul etmesinden bu yana yeni öneriler için hiçbir neden görmediğini defalarca vurguladı.





İsrail'de gösteriler sürüyor

İddia edilen bu teklif, İsrailli mahkumların ailelerinin ateşkes anlaşması ve takas anlaşması talep etmek için gösterilerine devam ettiği bir dönemde gelmesi dikkat çekti.





ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken dün Kahire'ye yaptığı ziyarette ABD'nin Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması konusunda ilerleme kaydettiğini açıklamıştı. Blinken, önerilen ateşkes anlaşmasının 18 maddesinden 15'inin üzerinde anlaşmaya varıldığını, ancak geri kalan sorunların çözülmesi gerektiğini ekledi.





Washington'un, çözülmemiş sorunları çözmek için Katar ve Mısır taraflarına fikir sunduğunu ancak anlaşmanın siyasi niyet meselesine geri döndüğünü ve çatışmanın her iki tarafının da, hazırlayıcı bir anlaşmaya varmak için siyasi niyetlerini kanıtlaması gerektiğini vurguladı.





Hamas taahhüdü

Öte yandan Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdel Aty, Blinken ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Gazze'de derhal ateşkes uygulanması ve Filistinli sivillerin kanının durdurulması gerekliliği konusunda Mısır ve ABD'nin tutumlarında fikir birliği bulunduğunu belirterek, şunları vurguladı: Gazze'deki tutukluların serbest bırakılması ve daha fazla yardım sağlanması konusunda anlaşmaya varmak istiyoruz.





İsrail'in engellemelerine rağmen Mısır'ın, Katar ve ABD ile birlikte Gazze'de ateşkes sağlanması ve iki taraf arasında esir değişiminin sonuçlandırılması yönündeki arabuluculuğu devam ediyor.



