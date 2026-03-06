Yeni Şafak
İsrailli aşırı sağcı Bakan Smotrich’in oğlu Lübnan sınırındaki çatışmada yaralandı

İsrailli aşırı sağcı Bakan Smotrich’in oğlu Lübnan sınırındaki çatışmada yaralandı

18:336/03/2026, Cuma
IHA
Smotrich’in oğlu, Lübnan sınırındaki çatışmada yaralandı.
Smotrich’in oğlu, Lübnan sınırındaki çatışmada yaralandı.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in oğlunun, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında Lübnan sınırında yaşanan çatışmalarda yaralandığı bildirildi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, yaralanma iddialarını doğrularken durumunun stabil olduğunu açıkladı.

Aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in oğlunun Lübnan’da İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki çatışmalar sırasında yaralandığı açıklandı.

İsrail basını, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Lübnan’a yönelik saldırıları sırasında aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in oğlunun yaralandığını öne sürdü. Yerel medyada yer alan haberlerde Smotrich’in oğlunun sınır bölgelerindeki bir çatışma sırasında hafif yaralandığı ve durumunun stabil olduğu belirtildi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, iddiaları doğrulayarak Smotrich’in oğlunun Hizbullah ile İsrail ordusu arasında yaşanan çatışmalarda yaralandığını söyledi.



#Lübnan
#İsrail
#Bezalel Smotrich
#Hizbullah
