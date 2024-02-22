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Dünya

İsrailli Bakan Golan: Gazze'deki yıkımdan gurur duyuyorum

İsrail'de Kadının Statüsünü Geliştirme Bakanı May Golan, ülkesinin zorla aç ve susuz bırakarak insanlık felaketine sürüklediği Gazze Şeridi'nde neden olduğu "yıkımdan gurur duyduğunu" belirtti.

10:12 - 22/02/2024 Perşembe
AA
İsrail'de Kadının Statüsünü Geliştirme Bakanı May Golan, Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir.
İsrail'de Kadının Statüsünü Geliştirme Bakanı May Golan, Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir.

İsrail'de Kadının Statüsünü Geliştirme Bakanı May Golan, İsrail Meclisinde yaptığı konuşmada, ülkesinin Gazze'deki saldırılarını savundu.


"Ben şahsen Gazze'nin yıkımından gurur duyuyorum." diyen Golan, "Bundan 80 yıl sonra bile her bebek torunlarına Yahudilerin yaptıklarını anlatacak" ifadelerini kullandı. İsrail 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden saldırılarını sürdürüyor.



İsrail'in engellemeleri nedeniyle bölgeye yeteri kadar yardım da ulaştırılamıyor


İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 313 Filistinli öldürüldü, 69 bin 333 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.


Hava, kara ve denizden düzenlenen saldırılar nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon Filistinli de yerinden oldu. İsrail'in engellemeleri nedeniyle bölgeye yeteri kadar yardım da ulaştırılamıyor. Filistinliler bir taraftan İsrail saldırıları diğer taraftan da her gün daha derinleşen açlıkla mücadele ediyor.


#Gazze
#İsrail
#May Golan
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