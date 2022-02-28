Dünya İsveç Ukraynaya beş bin anti-tank silahı gönderiyor
AVRUPA

İsveç Ukrayna'ya beş bin anti-tank silahı gönderiyor

Rusya'nın askeri harekatının ardından Ukrayna'ya çok sayıda ülkeden silah ve askeri teçhizat yardımı yapılıyor. ABD, NATO ve AB'den sonra Danimarka ve İsveç'ten de konuyla ilgili bir açıklama geldi. İsveç hükümeti, Ukrayna'ya 5 bin anti-tank silahı göndereceğini duyurdu.

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Haber Merkezi Diğer
İsveç Ukraynaya beş bin anti-tank silahı gönderiyor
Arşiv.

Rusya'nın askeri operasyonları karşısında direniş gösteren ve tüm dünyanın yakından takip ettiği Ukrayna'ya bir destek de İsveç'ten geldi.

İsveç hükümeti, Ukrayna'ya 5 bin anti-tank silahı göndereceğini duyurdu.Yapılan açıklamada, ayrıca 5 bin çelik yelek ve kask gönderileceği, gıda yardımı yapılacağı ve insani yardım kapsamında 50 milyon dolarlık ek bir yardım gönderileceği belirtildi.

Danimarka'da 2 bin 700 adet gönderecek

Danimarka ise, Ukrayna'ya 2 bin 700 adet anti-tank silahı gönderecek. Danimarka'nın silah paketini genişletebileceği kaydedildi.

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