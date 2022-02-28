İsveç Ukrayna'ya beş bin anti-tank silahı gönderiyor

Rusya'nın askeri operasyonları karşısında direniş gösteren ve tüm dünyanın yakından takip ettiği Ukrayna'ya bir destek de İsveç'ten geldi.

İsveç hükümeti, Ukrayna'ya 5 bin anti-tank silahı göndereceğini duyurdu.Yapılan açıklamada, ayrıca 5 bin çelik yelek ve kask gönderileceği, gıda yardımı yapılacağı ve insani yardım kapsamında 50 milyon dolarlık ek bir yardım gönderileceği belirtildi.

Danimarka'da 2 bin 700 adet gönderecek

Danimarka ise, Ukrayna'ya 2 bin 700 adet anti-tank silahı gönderecek. Danimarka'nın silah paketini genişletebileceği kaydedildi.

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