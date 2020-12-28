Dünya İsviçrede karantinada kalmak istemeyen turistler otelden kaçtı 200 turistin nerde olduğu bilinmiyor
AVRUPA

İsviçre'de karantinada kalmak istemeyen turistler otelden kaçtı: 200 turistin nerde olduğu bilinmiyor

İsviçre'deki bir kayak merkezinde tatil yapan İngiliz turistler, gece karanlığında otellerinden kaçarak zorunlu karantinayı deldi.

Haber Merkezi Diğer
İsviçre bir süre önce İngiltere'den gelen 10 bin turistin peşine düşmüştü.
İsviçre bir süre önce İngiltere'den gelen 10 bin turistin peşine düşmüştü.

İsviçre'deki bir kayak merkezinde tatil yapan İngiliz turistler, gece karanlığında otellerinden kaçarak zorunlu karantinayı deldi.

Euronews'te yer alan habere göre tatillerini Kovid-19 salgınından daha önemli gören turistlerden bazıları tüm uyarılara rağmen karantinadan kaçtı.

Yerel basında çıkan haberlere göre Verbier kentinde bulunan ve karantinada olması gereken 420 İngiliz turisten yaklaşık 200'ü sırra kadem bastı. Firari turistlerin kaçtığı, kahvaltı tepsilerine dokunulmadığını gören otel personeli tarafından fark edildi.

EN KÖTÜ HAFTA

Verbier'in bağlı olduğu Bagnes Belediyesi sözcüsü Jean-Marc Sandoz olayla ilgili yaptığı açıklamasında durumu "toplumumuzun tanık olduğu en kötü hafta" olarak değerlendirdi.

Kayak merkezinde karantinada kalanların sayısının 10'u geçmediğini aktaran Sandoz, "Onları da suçlayamayız, karantina tahamülü zor bir durum, düşünsenize 20 metrekarelik otel odasında 4 kişi kalıyorsunuz" yorumunu da yaptı.

İngiltere'de görülen koronavirüsün varyantına İsviçre'de de rastlandı, şu ana kadar ülkede iki kişide virüsün yeni türünün tespit edildiği belirtildi.

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