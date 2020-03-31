Dünya İtalya ABye öfkeli ABde yeni ayrılık sinyali, birliğin geleceği risk altında
AVRUPA

İtalya AB’ye öfkeli: AB'de yeni ayrılık sinyali, birliğin geleceği risk altında

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, salgında kendilerini yalnız bırakan AB’yi eleştirmeye devam ediyor. Conte, İtalya ve İspanya başta olmak üzere güney Avrupa ülkelerinin talep ettiği ekonomik yardımın Almanya ve Hollanda tarafından veto edilmesinin birliğin geleceğini riske attığını söyledi

Haber Merkezi Yeni Şafak
Giuseppe Conte,
Giuseppe Conte,

Avrupa’da Kovid-19 salgınının merkezi olan İtalya’nın Başbakanı Giuseppe Conte, Avrupa Birliği’ni (AB) eleştirdi. İspanya’nın El Pais gazetesine demeç veren Conte, “Sorun krizden çıkmak değil, bunu en kısa zamanda gerçekleştirmek” ifadesini kullandı. Conte, Kovid-19’la bağlantılı en fazla ölümlerin olduğu İtalya ve İspanya başta olmak üzere, özellikle güney Avrupa ülkelerinin AB’den talep ettiği ekonomik yardımın Almanya ve Hollanda tarafından veto edilmesinin Birliğin geleceğini riske attığına dikkati çekti. İtalya Başbakanı, “Birilerini diğerlerinden daha fazla etkileyen bir ekonomik kriz değil bu. Burada finans sistemleriyle ilgili bir ayrım yok. Bu, ekonomik ve sosyal alanlarda patlayan bir sağlık krizidir. Bu, tüm Avrupa için tarihi bir meydan okumadır. Güçlü bir Avrupacılık ruhuyla, AB’nin bu durumun üstesinden gelmesini, gerçekten umut ediyorum. Eğer bunu başaramazsa... Bakın, vatandaşlarımızın anayasal haklarını sınırlıyoruz ve Avrupa, trajik hataları önleyecek tepki göstermek zorundadır” ifadelerini kullandı.

‘ESKİ KAFAYLA BAKIYORLAR’

Conte, bazı ülkelerin bu acil durumun ekonomik alanda üreteceği güçlü kısıtlamaların farkında olmadığını vurgulayarak, şimdilik İtalya ve İspanya ile sınırlıymış gibi gözüken durumun; yakın zamanda diğer AB ülkelerini de etkileyeceğini kaydetti. Almanya ve Hollanda’yı işaret eden Conte, şu ifadeleri kullandı: “Bu ülkeler, duruma eski kafalarla bakıyor. Bu, mevcut sağlık ve ekonomik kriz için uygun olmayan bir bakış açısı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in de benzer bir şekilde söylediği gibi; bu, herkesi etkileyen bir simetrik şoktur. Bu yüzden olağanüstü enstrümanları kullanan güçlü ve üniter bir tepkiyle cevap vermek gerekiyor.” Conte, “Avrupa’yı kalbinde hisseden herkes, bu davayı desteklemelidir” çağrısında bulundu.

Karantina Paskalya sonuna kadar sürecek

Karantinada olan İtalya sokakları
  • İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) Başkanı Silvio Brusaferro, Kovid-19 salgına karşı ülkedeki mevcut karantina tedbirlerinin nisan ortasındaki Paskalya’ya kadar süreceğini açıkladı. La Repubblica gazetesine konuşan Brusaferro, son günlerde kaydedilen verileri değerlendirirken “Bir yavaşlama söz konusu. Eğrinin düz seyrettiğini gözlemliyoruz, halen düşüş belirtisi yok ama daha iyi gidiyor” ifadesini kullandı. Öte yandan, ülkede Kovid-19’la mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları da bu virüsten etkilenmeye devam ediyor. İtalya Tabipler Birliğinin açıkladığı bilgiye göre, son 48 saatte 11 doktor daha yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşam mücadelesini kaybetti. Salgının başından bu yana ölen doktor sayısı 61’e yükseldi.

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