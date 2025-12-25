Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
İtalya Başbakanı Meloni: Bu yıl zordu ama 2026 daha da zor olacak

İtalya Başbakanı Meloni: Bu yıl zordu ama 2026 daha da zor olacak

09:1825/12/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Meloni, önlerinde zorlu bir çalışma yılı olacağı için ekibine Noel tatilnde iyi dinlenmeleri gerektiğini söyledi.
Meloni, önlerinde zorlu bir çalışma yılı olacağı için ekibine Noel tatilnde iyi dinlenmeleri gerektiğini söyledi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, başbakanlık personeline hitaben yaptığı konuşmada, "Bu yıl hepimiz için zorlu geçti ama endişelenmeyin, 2026 daha da zor olacak” dedi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Roma'daki Palazzo Chigi'deki Başbakanlık Ofisi çalışanlarına, 2026 yılına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Meloni, önlerinde zorlu bir çalışma yılı olacağı için ekibine Noel tatilnde iyi dinlenmeleri gerektiğini söyledi.

Meloni, "Sizi seviyorum. Biz bir aileyiz, yıl boyunca mücadele ediyoruz. Geçen yıl hepimiz için zordu ama endişelenmeyin çünkü gelecek yıl daha da zor olacak” ifadelerini kullandı.

#Giorgia Meloni
#İtalya
#Roma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara su kesintisi: 25 Aralık ASKİ su kesintisi listesi ve ilçe ilçe suların geliş saatleri