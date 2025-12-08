Yeni Şafak
İtalya Ukrayna'ya acil yardım gönderecek

09:508/12/2025, Pazartesi
G: 8/12/2025, Pazartesi
DHA
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni- Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni- Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna’daki enerji altyapısının yeniden güçlendirilmesi ve sivillerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için acil yardım malzemeleri göndereceklerini açıkladı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna halkının yalnız bırakılmayacağını vurgulayarak, desteğin kısa süre içinde bölgeye ulaştırılacağını belirtti.

İtalya Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Meloni ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, telefon görüşmesi yaptı.

Açıklamada, Meloni’nin, Rusya'nın Ukrayna'daki sivil hedeflere yönelik bir dizi saldırısının ardından ülkesinin, Ukrayna ile dayanışmasını ilettiği kaydedilerek,
“Başbakan Meloni, Başkan Zelenski'ye, enerji altyapısı ve sivil halkı desteklemek amacıyla acil yardım malzemeleri gönderileceğini duyurdu. İtalyan şirketleri tarafından sağlanan jeneratörler önümüzdeki haftalarda Ukrayna’ya ulaştırılacak”
ifadeleri kullanıldı.


