Rusya barışa ikna olacak gibi değil

Karadeniz’de artan gerginlik, bölgedeki güç mücadelesini yeni bir boyuta taşırken Ankara, gelişmeleri yakından takip ediyor. Güvenlik kaynakları, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta, Rusya'nın yakın tarihe atıfta bulunarak "Ukrayna aslında bizimdir" vurgusu yaptığını hatırlattı. Kaynaklar, “İlk başladığında normal operasyon gibi hareket etti, bir ay içerisinde bu harekatı sonlandırmayı, Kiev'i bir an önce düşürmeyi planlıyordu ama lojistik zinciri tam kuramadığı için beceremedi, süre çok uzadı. Bu kez her iki taraf da algı operasyonu yürütmeye başladı. Daha sonra olay, cephe savaşına dönüştü. Her iki ülke yeni teknikler, yeni taktikler geliştirmeye başladı. İsrail İran arasındaki '12 gün' savaşı, füze teknolojisindeki gelişmeleri ön plana çıkardı. Şimdi füze teknolojilerinde hipersonik füzeler devreye giriyor. Mevcut hava savunma sistemleri bu füzeleri engelleyemiyor. Ülkeler bu yüzden bu alana yoğunlaşıyor” ifadelerini kullandı.

RUSYA'YA MESAJ VERİLDİ

Karadeniz'deki gemi saldırılarının nedenine dikkat çeken kaynaklar, "Ruslara petrolü dışarıya satmaması için ambargo uygulanıyor. Ruslar da ambargoyu delmek için 'gölge filo' denilen başka ülkelere ait gemilerle ve bayraklarla petrolünü başka ülkelere sevk ediyor. Bunu uzun zamandır yapıyorlar. Taşıma yaptığı gemilerin neredeyse yüzde 60'ının sahibi Yunan armatörler. Sahiplileri Yunan ama değişik ülke bayraklarını taşıyor. Vurulan iki gemiye birer buçuk saat arayla saldırılıyor. Planlı bir saldırı olduğu açık. Burada sorulması gereken soru şu niye şimdi? ABD Başkanı Trump bir barış planı ortaya koydu. Lehine olsa bile Ruslar, bundan çok tatmin olmuyorlar, ayak diretiyor, daha fazlasını istiyorlar. Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrupa'ya da, 'Eğer bizimle savaşmak istiyorsanız savaşırız' diyor. Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski barış planını kabul etmesi için baskı yapıyor. Ama asıl itiraz Rusya'dan geliyor. Rusya savaş sürecinde sisteminin dayanıklı olduğunu fark etti, barışa ikna olacak gibi değil. Bu saldırılar Rusya'ya mesaj vermek için. 'Bak istersek senin gölge filonla taşıdığın ürünleri vurur, bu sistemi engelleriz' mesajını veriyorlar. Rusya da bu mesajı aldı. Saldırıların olduğu gün Odesa'yı bombaladı" yorumunda bulundu.

ANKARA'YI BEKLİYORLAR

Gemi saldırılarının Türk karasularına yakın bir alanda gerçekleşmesinin sebebi olarak da Türkiye'ye güven gösteriliyor. Diplomatik kaynaklar söz konusu durum için, "Bu gemilere bizim karasularımızın hemen dışında, arama kurtarma sahamızda saldırmalarının sebebi, bizim gidip kurtaracağımızı bilmelerinden kaynaklanıyor. Bir de gereken etkiyi oluşturmak için görünür olması gerekir. Bizim karasularımızın dışında olan bir yer. Bizim Ukrayna'ya hukuken, 'Sen niye buralarda saldırıyı yapıyorsun?' deme hakkımız yok. Ama, 'Seyrüsefer güvenliğini tehlikeye atamazsın' veya ''avaşı bize bu kadar yaklaştırma' deme hakkımız var. Burada diğer bir risk ise gemilerin sigorta paraları artıyor. Bu yolu bir daha kullanmayı tercih etmiyorlar. Vurulan gemilerden biri İstanbul’a çekildi. Kairos adlı geminin sahibi bulunamadığı için denizde bekletiliyor. Çünkü çekmenin bir bedeli var. Bunun tahsil edilmesi gerekiyor" değerlendirmesini yaptı. Tüm bunlar yaşanırken hem Ukrayna-Rusya savaşında hem Gazze-İsrail savaşında hem de diğer uluslararası olaylarda arabulucu olarak ön plana çıkan Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik öneminin her geçen gün artıyor. Karadeniz'de yaşanan gerginlik, küresel savaşlar Ankara'dan anbean takip ediliyor.

Çatışma telaşı Avrupa'yı sardı

Rusya-Ukrayna savaşının ardından Avrupa'nın yaşadığı güvenlik endişesine dikkat çeken kaynaklar, Avrupa'daki silahlanmaya dikkat çekti. Kaynaklar, "Avrupa, özellikle Polonya şu anda inanılmaz şekilde silahlanıyor. 38 milyon nüfusa sahip ülke bu sene savunma bütçesine 48 milyar dolar ayırdı. Çünkü 'Artık sıra yavaş yavaş bize geliyor' diye düşünüyorlar" ifadelerini kullandı. Dünyada tek kutuplu sistemden çok kutuplu sisteme geçiş planlarının yapıldığı dönemde ABD'nin çok kutupluluğu istemediği için planlamalarını ona göre yaptığını belirten kaynaklar, şunları söyledi: “Asıl rakibi Çin. Çin o kadar hızlı ilerliyor ki, eğer tedbir almaz da Çin'i birkaç yıl içerisinde engellemezse bir daha onu yakalaması mümkün olmayacak. Onun için Çin'le karşı karşıya gelmek zorunda."







