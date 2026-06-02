İtalya'da 6,2 büyüklüğünde deprem oldu

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünden (INGV) yapılan açıklamaya göre deprem, Kalabriya Bölgesi'nin yaklaşık 40 kilometre açıklarında, yerel saatle 00.12 civarında oldu.

Yerel basında çıkan haberlerde, güçlü sarsıntının ardından yapılan ilk incelemelerde depremin can veya mal kaybına neden olmadığı ancak Kalabriya, Sicilya ve Puglia gibi bölgelerde yaşayanlarda endişeye yol açtığı belirtildi.