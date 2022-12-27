İtalya'da cezaevinden kaçan mahkumları arama çalışmaları sürüyor

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Milano'daki Cesare Beccaria cezaevinde 25 Aralık'ta gerçekleşen firarın ardından kısa süre içinde 2 mahkum, ailelerinin yardımıyla yakalanırken dün de 1 mahkum teslim oldu.

Cezaevlerinden sorumlu Adalet Bakan Yardımcısı Andrea Ostellari, firari mahkumları yakalamaya yakın olduklarını ifade etti.

Diğer yandan, Milano Cumhuriyet Savcılığı ve Çocuk Suçları Soruşturma Savcılığının olayla ilgili cezaevindeki soruşturma ve incelemeleri devam ediyor.

7 mahkumdan 4'ünün reşit, 3'ünün 18 yaşın altında, 5'inin İtalyan, 1'inin Ekvadorlu, 1'inin de Faslı olduğu öğrenildi.

Yaşları 17-19 arasında değişen mahkumlar, futbol sahasındayken, tatil günü olması dolayısıyla çalışan gardiyan sayısının az olmasından yararlanıp kaçtı.

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Bu arada, firar olayının ardından bazı hücrelerde çıkarılan yangınlara müdahale eden 4 güvenlik görevlisi de dumandan etkilendi.

Olay, ülke genelindeki çocuk ceza infaz kurumlarındaki doluluk sorununu ve koşullarını da yeniden gündeme getirdi. Beccaria cezaevinin kapasitesinin 375 olduğu ama halihazırda 389 mahkumun bulunduğu duyuruldu.

Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini de çocuk ceza infaz kurumları üzerine daha fazla düşünmeleri gerektiğini açıkladı.