Dünya İtalyan medyası yazdı Yunanlılar bizi dövüyordu, Türkiye sayesinde kurtulduk
AVRUPA

İtalyan medyası yazdı: Yunanlılar bizi dövüyordu, Türkiye sayesinde kurtulduk

Yunanistan'ın Ege Denizi'nde geri ittiği düzensiz göçmenlerin yaşadıkları İtalyan gazetesinde geniş şekilde yer buldu. "Ege Denizi'nde Göç Düellosu: Yunanlılar bizi dövüyordu, Türkiye sayesinde kurtulduk" başlığıyla verilen haberde, Samir isimli bir göçmenin ifadeleri yer aldı. Samir "Yunanlılar bizi dövdü, cep telefonlarımızı ve suyumuzu aldı. Sonra motoru bottan ayırdılar, motoru fırlatıp attılar ve bizi kıyıya itip sürüklenmeye bıraktılar" diye konuştu.

Haber Merkezi AA
İtalyan medyası yazdı: Yunanlılar bizi dövüyordu, Türkiye sayesinde kurtulduk
İzmir açıklarında Türk kara sularına geri itilen göçmenler kurtarıldı.

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Il Messaggero’da bugün yayımlanan haberde, Ege Denizi'nde Yunanistan tarafından itilen düzensiz göçmenlerin yaşadıkları aktarıldı. Haber "Ege Denizi'nde Göç Düellosu: Yunanlılar bizi dövüyordu, Türkiye sayesinde kurtulduk" başlığı ile yayınlandı.

İtalyan gazetesine, bu kaçış için insan tüccarlarına 400 dolar ödediğini aktaran Samir, "Yunanlılar bizi dövdü, cep telefonlarımızı ve suyumuzu aldı. Sonra motoru bottan ayırdılar, motoru fırlatıp attılar ve bizi kıyıya itip sürüklenmeye bıraktılar." ifadelerini kullandı.

Haberde, göçmenler arasında Suriyeli, Somalili, Eritreli ve Cibutililer olduğu belirtilirken, Kuzey Avrupa'ya kaçma niyeti olan bu göçmenlerin planının "Yunan duvarı" karşısında çöktüğü, buna karşın göçmenlerin bir kez daha deneme niyetinde olduğu yazıldı.

Yunanistan unsurlarının bu yıl geri ittiği 6 bin göçmeni Türkiye kurtardı
GÜNDEM
Yunanistan unsurlarının bu yıl geri ittiği 6 bin göçmeni Türkiye kurtardı

Haberde, Türkiye'nin turistik noktalarından uzakta geceleri, "gerçek bir deniz savaşı haline gelen" sahnelerin yaşandığı ifade edilerek, "Dramatik senaryo her zaman aynı: Göçmenler Yunanistan'a ulaşmaya çalışırlar, ancak Atina'nın Sahil Güvenliği, Samir ve onun gibi birçok kişinin giderek daha sık anlattığı yöntemleri kullanarak onları reddediyor." yorumu yapıldı.

Hava ve deniz koşullarının kötüleştiği aylarda denizde bir katliam yaşanması riskinin yüksek olduğu ifade edilen haberde, Atina'nın Türk sularına ittiği göçmenleri kurtarmak için Ankara'nın her gün müdahalede bulunduğu ve ekipmanını arttırdığı belirtildi.

Haberde, "Türk tarafında, Yunanistan’ın kıyıdaki göçmenlerin durumunu nasıl ele aldığı konusunda güçlü bir rahatsızlık var." ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Meriç'te inşa edilen çelik çiti gerekirse uzatabiliriz
DÜNYA
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Meriç'te inşa edilen çelik çiti gerekirse uzatabiliriz

Yunanistan’ın bu tür aşırı yöntemleri kullandığını her zaman reddettiği belirtilen haberde, Ege'nin bu bölümünde bir süredir devam eden geri itmelerin, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyonu ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından da belgelendiği kaydedildi.

  • Gazetede, Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin sadece 2021’de 14 Eylül’e kadar olan dönemde denize terk edilmiş 8 bin 423 göçmeni kurtardığı bilgisi de yer aldı.

Yunan itti Türkler kurtardı: 39 göçmen yakalandı
GÜNDEM
Yunan itti Türkler kurtardı: 39 göçmen yakalandı

Yunan unsurlarınca geri itilen 43 göçmen Türk Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı
OYNAT 00:26
Yunan unsurlarınca geri itilen 43 göçmen Türk Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında geçen günlerde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 43 kaçak göçmenin Türk Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarılma anı kameralara yansıdı.

Ayvacık ilçesi açıklarında yaşanan olay, 5 Temmuz günü saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Ekipler, lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye gelen Türk Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 43 kaçak göçmeni kurtardı.

Yunan güvenlik güçleri 42 göçmeni soyup döverek Türkiye'ye geri gönderdi
OYNAT 03:31
Yunan güvenlik güçleri 42 göçmeni soyup döverek Türkiye'ye geri gönderdi
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 12'si tamamen çıplak olan toplam 42 düzensiz göçmen grubunun Edirne sınırında yakalandığını açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, Yunanistan göçmenlere karşı zulümlerine devam ettiğine dikkat çekilerek, 'Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 12'si tamamen çıplak olan toplam 42 düzensiz göçmen grubu Edirne sınırında yakalandı. Edirne Valiliği'nin talebi üzerine düzensiz göçmenlerin insani ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla Nazımbey Çiftliği bölgesine geçişine müsaade edilmiştir. Düzensiz göçmenlerle yapılan mülakatta Yunanistan'da yakalandıktan sonra kendilerine yemek ve su verilmediği, sert şekilde davranıldığı, tamamen kıyafetleri çıkarılarak Türkiye'ye zorla dövülerek gönderildikleri öğrenilmiştir. Şahıslar Edirne İl J.K.lığına teslim edilmiştir' denildi.

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 50 düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenliği kurtardı
OYNAT 00:56
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 50 düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenliği kurtardı
Yunanistan güvenlik güçlerinin yasa dışı yollarla ülkemize sınır dışı etmeye çalıştığı, eşyaları alınarak aç ve susuz şekilde bırakılan 50 düzensiz göçmen Meriç Nehri üzerinde mahsur bırakıldıkları adacıktan kurtarıldı.


Abone Ol Google News
İstanbuldatorbacı operasyonu

İstanbul'da
'torbacı' operasyonu

Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İzmirde kiracı cinneti

İzmir'de kiracı cinneti

​Evden çıkarılmak istenince tüm eşyaları sokağa attı.
ABD sınırları hareketlenecek

ABD sınırları hareketlenecek

​Biden yönetimi mülteci sınırını gelecek yıl 125 bine çıkaracak.
İzmirliye kötü haber

İzmirliye kötü haber

Meşhur gevrek ve boyoza yüzde 25 zam geldi.
Başına gelmeyen kalmadı

Başına gelmeyen kalmadı

​Amasyalı damada önce yumurta saldırısı sonra un, yağ ve sirkeli su.
Bir günde<br>ikinci yangın çıktı

Bir günde
ikinci yangın çıktı

Alev alev yanan tekne küle dönerek battı.
Erdoğan ABD'li iş <br>insanlarıyla buluştu

Erdoğan ABD'li iş
insanlarıyla buluştu

'Türkiye küresel ticarette giderek daha fazla ön plana çıkıyor.'
İtalyan<br>medyası yazdı

İtalyan
medyası yazdı

"​Yunanlılar bizi dövüyordu, Türkiye sayesinde kurtulduk"
Teknofest zamanı

Teknofest zamanı

Festival ​bugün Atatürk Havalimanı'nda başlıyor.
Bunlar da özel <br>yurt fırsatçıları

Bunlar da özel
yurt fırsatçıları

Zam oranı yüzde 100'e vardı.
Fransa gemileri yakıyor

Fransa gemileri yakıyor

Bakan Parly, ​İngiliz mevkidaşı ile yapacağı görüşmeleri iptal etti.
Türkiye gereğini yaptı

Türkiye gereğini yaptı

​Mavi Vatan sınırları içinde doğalgaz araştırması yapan gemi engellendi.
Cehalet ya da ihanet

Cehalet ya da ihanet

​CHP'li Çeviköz'ün 'Mavi Vatan' yorumuna Fuat Oktay'dan tepki.
Türkiye'nin artan <br>gücünün sembolü

Türkiye'nin artan
gücünün sembolü

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türkevi'ni açtı.
Provoke ettik <br>özür dileriz

Provoke ettik
özür dileriz

​Bu provokasyon ırkçılara bile fazla geldi.
Viral enfeksiyonlar artıyor

Viral enfeksiyonlar artıyor

'​Semptomu olan çocuklar 48 saat evde dinlensin.'
8 ölü 28 yaralı

8 ölü 28 yaralı

​Rusya'da üniversiteye silahlı saldırı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.