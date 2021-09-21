İtalyan medyası yazdı: Yunanlılar bizi dövüyordu, Türkiye sayesinde kurtulduk

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Il Messaggero’da bugün yayımlanan haberde, Ege Denizi'nde Yunanistan tarafından itilen düzensiz göçmenlerin yaşadıkları aktarıldı. Haber "Ege Denizi'nde Göç Düellosu: Yunanlılar bizi dövüyordu, Türkiye sayesinde kurtulduk" başlığı ile yayınlandı.

İtalyan gazetesine, bu kaçış için insan tüccarlarına 400 dolar ödediğini aktaran Samir, "Yunanlılar bizi dövdü, cep telefonlarımızı ve suyumuzu aldı. Sonra motoru bottan ayırdılar, motoru fırlatıp attılar ve bizi kıyıya itip sürüklenmeye bıraktılar." ifadelerini kullandı.

Haberde, göçmenler arasında Suriyeli, Somalili, Eritreli ve Cibutililer olduğu belirtilirken, Kuzey Avrupa'ya kaçma niyeti olan bu göçmenlerin planının "Yunan duvarı" karşısında çöktüğü, buna karşın göçmenlerin bir kez daha deneme niyetinde olduğu yazıldı.

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Haberde, Türkiye'nin turistik noktalarından uzakta geceleri, "gerçek bir deniz savaşı haline gelen" sahnelerin yaşandığı ifade edilerek, "Dramatik senaryo her zaman aynı: Göçmenler Yunanistan'a ulaşmaya çalışırlar, ancak Atina'nın Sahil Güvenliği, Samir ve onun gibi birçok kişinin giderek daha sık anlattığı yöntemleri kullanarak onları reddediyor." yorumu yapıldı.

Hava ve deniz koşullarının kötüleştiği aylarda denizde bir katliam yaşanması riskinin yüksek olduğu ifade edilen haberde, Atina'nın Türk sularına ittiği göçmenleri kurtarmak için Ankara'nın her gün müdahalede bulunduğu ve ekipmanını arttırdığı belirtildi.

Haberde, "Türk tarafında, Yunanistan’ın kıyıdaki göçmenlerin durumunu nasıl ele aldığı konusunda güçlü bir rahatsızlık var." ifadeleri kullanıldı.

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Yunanistan’ın bu tür aşırı yöntemleri kullandığını her zaman reddettiği belirtilen haberde, Ege'nin bu bölümünde bir süredir devam eden geri itmelerin, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyonu ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından da belgelendiği kaydedildi.

Gazetede, Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin sadece 2021’de 14 Eylül’e kadar olan dönemde denize terk edilmiş 8 bin 423 göçmeni kurtardığı bilgisi de yer aldı.

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OYNAT 00:26 Yunan unsurlarınca geri itilen 43 göçmen Türk Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında geçen günlerde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 43 kaçak göçmenin Türk Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarılma anı kameralara yansıdı.



Ayvacık ilçesi açıklarında yaşanan olay, 5 Temmuz günü saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Ekipler, lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye gelen Türk Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 43 kaçak göçmeni kurtardı.

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OYNAT 03:31 Yunan güvenlik güçleri 42 göçmeni soyup döverek Türkiye'ye geri gönderdi Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 12'si tamamen çıplak olan toplam 42 düzensiz göçmen grubunun Edirne sınırında yakalandığını açıkladı.



MSB'den yapılan açıklamada, Yunanistan göçmenlere karşı zulümlerine devam ettiğine dikkat çekilerek, 'Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 12'si tamamen çıplak olan toplam 42 düzensiz göçmen grubu Edirne sınırında yakalandı. Edirne Valiliği'nin talebi üzerine düzensiz göçmenlerin insani ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla Nazımbey Çiftliği bölgesine geçişine müsaade edilmiştir. Düzensiz göçmenlerle yapılan mülakatta Yunanistan'da yakalandıktan sonra kendilerine yemek ve su verilmediği, sert şekilde davranıldığı, tamamen kıyafetleri çıkarılarak Türkiye'ye zorla dövülerek gönderildikleri öğrenilmiştir. Şahıslar Edirne İl J.K.lığına teslim edilmiştir' denildi. BiP'te paylaş

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