İtalya'nın en büyük işçi sendikası genel grev kararı aldı

Landini, çalışanların maaşlarının açlık seviyesinde olduğunu kaydederek, ücretlerin artırılması, kamu sağlık hizmetlerinin savunulması gerektiğini ve hükümetten sosyal politikalarında gerçek bir değişiklik yapmasını beklediklerini ifade etti. Ayrıca CGIL'den yapılan yazılı açıklamada da grev kararının nedenleri sıralanırken, eğitim ve barınma haklarına daha fazla yatırım yapılması talebi de yer aldı.