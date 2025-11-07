Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
İtalya'nın en büyük işçi sendikası genel grev kararı aldı

İtalya'nın en büyük işçi sendikası genel grev kararı aldı

22:187/11/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
İtalya Genel İş Konfederasyonu
İtalya Genel İş Konfederasyonu

CGIL Genel Sekreteri Maurizio Landini, yaptığı açıklamada hükümetin hazırladığı 2026 bütçe planını protesto etmek üzere 12 Aralık’ta greve gideceklerini duyurdu. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, grevin yapılacağı günün cuma gününe denk gelmesine atıfta bulunarak, sendikaların hafta sonu tatilini uzatmak istediklerini ima etti.

İtalya'nın en büyük işçi sendikası olan İtalya Genel İş Konfederasyonu (CGIL), sağ koalisyon hükümetinin hazırladığı bütçe planını protesto etmek amacıyla 12 Aralık'ta genel greve gitme kararı aldı.

CGIL Genel Sekreteri Maurizio Landini, bugün Floransa'da sendikanın genel kurulunda yaptığı açıklamada, Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin hazırladığı 2026 bütçe planını protesto etmek üzere 12 Aralık’ta greve gideceklerini duyurdu.

Landini, çalışanların maaşlarının açlık seviyesinde olduğunu kaydederek, ücretlerin artırılması, kamu sağlık hizmetlerinin savunulması gerektiğini ve hükümetten sosyal politikalarında gerçek bir değişiklik yapmasını beklediklerini ifade etti. Ayrıca CGIL'den yapılan yazılı açıklamada da grev kararının nedenleri sıralanırken, eğitim ve barınma haklarına daha fazla yatırım yapılması talebi de yer aldı.


Başbakan Meloni ise ülkenin en büyük işçi sendikasının 12 Aralık'ta greve gitme kararına tepki gösterdi.


Meloni hafta sonu tatilini uzattıklarını ima etti

Meloni, X platformundan yaptığı paylaşımında, 12 Aralık tarihinin cuma gününe denk gelmesine atıfta bulunarak, sendikaların grevle hafta sonu tatilini uzattıklarını ima etti.


İtalya Başbakanı Meloni,
"12 Aralık, haftanın hangi gününe denk geliyor."
ifadesini kullandı. Hükümetin hazırladığı yaklaşık 18,7 milyar avro değerindeki 2026 bütçesinin gelecek haftalarda onayı için parlamentoya sunulması bekleniyor.

CGIL, daha önce Gazze için İtalya genelinde 3 Ekim’de genel greve gitmiş, Başbakan Meloni, o günkü grevi de cuma gününe denk geldiği gerekçesiyle eleştirmiş ve sendikaları uzun bir hafta sonu tatili istemekle itham etmişti.



#İtalya
#Sendikalar
#Grev
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gassal 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Tarihi belli oldu mu? Gassal 3. sezonda hangi oyuncular olacak?