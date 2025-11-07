Avrupa borsaları karışık seyrediyor

'de tarifelerin hukuki süreci yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkeme'deki tarife davasını kaybetmenin ülke için yıkıcı olacağını söyledi.

Açıklanan makro ekonomik verilere göre Almanya'da eylülde bir önceki aya göre ihracat yüzde 1,4 ve ithalat yüzde 3,1 arttı. Böylelikle her iki veri de beklentilerin üzerinde arttı.