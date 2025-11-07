Anketlerdeki beklentiler de aynı aralığı işaret ediyor





Merkez Bankası’nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, ekonomistlerin 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 31,77 seviyesinde. Bu tahmin, emeklilere yüzde 12,94 civarında bir artış olabileceğini gösteriyor.





AA Finans tarafından yapılan ankette ise 28 ekonomistin yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 31,93 olarak belirlendi. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 13,08 civarında olabilir.

Finansal Kurumlar Birliği’nin (FKB) Beklenti Anketi’nde ise yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 31,99 olarak öngörüldü. Bu oran, emeklilerin maaş artışının yüzde 13,13 seviyesinde gerçekleşebileceğine işaret ediyor.



