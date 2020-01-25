Yetim ve engellilere yönelik geliştirdikleri 100 konutluk projede teslimatların önümüzdeki günlerde gerçekleşeceğini ifade eden Açık, kalıcı konutun önemine dikkat çekti. Savaş mağduru aileler için “Bir İyilik Sıcak Bir Yuva” sloganıyla bölgede “İyilik Konutları” adlı projenin hayata geçirileceğini açıklayan İhsan Açık, “Türkiye Diyanet Vakfı olarak 26 m2 büyüklüğünde 2 odalı, içinde tuvalet, banyo ve mutfağı olan betonarme konutlar inşa edeceğiz. Konutların maliyetini 6 bin TL olarak belirledik. Çadırda bomba sesi duyan insanlar hemen gitmeyi düşünüyor ama kalıcı konut yapıldığında bırakıp gitmeyi düşünmeyecek” diye konuştu.

Fotoğraf: Arşiv

NASIL BAĞIŞ YAPILABİLİR?

Bağışta bulunmak isteyenler SURİYE yazıp 5601’e SMS göndererek 10 TL ya da bagis.tdv.org kurumsal online bağış sayfasından, şubelerden, il ve ilçe müftülüklerinden, bankalardan, TDV bağış mobil uygulamalarından ve PTT şubelerinden herhangi bir komisyon ücreti ödemeden bağışta bulunabilecek.

Tren yolunda yaşam

İdlib'in kuzeyine göç eden bin 200'den fazla aile, iç savaş öncesi Halep-Lazkiye kentlerini bağlayan eski tren hattına yerleşti. Tren yoluna kurulan dip dibe çadırlar, yukarıdan bakıldığında tren vagonlarını andırıyor. Çamur ve selden korunmak için çadırları buraya kurduklarını söyleyen siviller bir an önce evlerine kavuşmak istiyor.