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Dünya

Japonya'da 2024'ün ilk yarısında evde yalnız yaşayan toplam 37 bin kişi öldü

Japonya Ulusal Polis Teşkilatı tarafından yayınlanan ön verilere göre, vakaların çoğunluğu 65 yaş ve üzeri yaşlı tek başına yaşayan kişilerdi ve toplamın yaklaşık yüzde76'sını oluşturuyordu.

14:02 - 31/08/2024 Cumartesi
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Tokyo en yüksek sayıyı 4 bin 786 ile kaydetti.
Tokyo en yüksek sayıyı 4 bin 786 ile kaydetti.

Son yıllarda, yaygın olarak "yalnız ölümler" olarak bilinen evde yalnız ölen insanların sayısı, tek kişilik hanelerin sayısının artması ve yaşlanan nüfus nedeniyle arttı.



Yaşa göre, yalnız ölümlerin en yüksek sayısı 85 yaş ve üzeri kişiler arasında 7 bin 498'e ulaşırken, en düşük sayı 30 yaş altı kişiler arasında 473 vaka ile görüldü.


Çarşamba günü yayınlanan veriler, yaş grubu ne kadar yaşlıysa yalnız ölümlerin görülme sıklığının da o kadar yüksek olduğu eğilimini vurguladı.



Cinsiyete göre vakaların yaklaşık 25 bin 600'ü erkek, 11 bin 600'ü kadındı ve bu durum Tokyo, Kanagawa, Chiba ve Saitama illeri gibi büyükşehirler ile Osaka'da özellikle şiddetliydi; Tokyo en yüksek sayıyı 4 bin 786 ile kaydetti.

#Japonya
#Ev
#Japonya Ulusal Polis Teşkilatı
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