Japonya'da 2024'ün ilk yarısında evde yalnız yaşayan toplam 37 bin kişi öldü

Son yıllarda, yaygın olarak "yalnız ölümler" olarak bilinen evde yalnız ölen insanların sayısı, tek kişilik hanelerin sayısının artması ve yaşlanan nüfus nedeniyle arttı.









Yaşa göre, yalnız ölümlerin en yüksek sayısı 85 yaş ve üzeri kişiler arasında 7 bin 498'e ulaşırken, en düşük sayı 30 yaş altı kişiler arasında 473 vaka ile görüldü.





Çarşamba günü yayınlanan veriler, yaş grubu ne kadar yaşlıysa yalnız ölümlerin görülme sıklığının da o kadar yüksek olduğu eğilimini vurguladı.







