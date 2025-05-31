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Japonya'da 6.1 şiddetinde deprem meydana geldi

Japonya'da 6.1 şiddetinde deprem meydana geldi

12:1531/05/2025, Cumartesi
G: 31/05/2025, Cumartesi
Reuters
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Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi, Japonya'nın Hokkaido bölgesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi, Japonya'nın Hokkaido bölgesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Japonya'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi, Japonya'nın Hokkaido bölgesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Merkeze göre deprem 10 kilometre derinlikte yaşandı.

Ülkenin Meteoroloji Ajansı ise depremin 20 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

Depremin merkez üssünün Hokkaido'nun doğu kıyısı açıkları olduğunu belirten ajans, herhangi bir tsunami uyarısının yapılmadığını kaydetti.

Depremde herhangi bir hasar meydana gelmediği bildirildi.



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