Japonya'da ilkokul öğrencilerine bıçaklı saldırı: 1 ölü 16 yaralı

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Mayıs ayının son haftasını yaşayan Türkiye, geçtiğimiz günlerde İstanbul başta olmak üzere Anadolu'nun genelinde gök gürültülü sağanak yağmura ev sahipliği yapmış ve bazı bölgelerde vatandaşlar olumsuz etkilenmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki haftaya ilişkin de hava durumunun nasıl olacağına dair tahminlerini açıkladı. Buna göre, bazı bölgelerde kuvvetli fırtına beklenirken, bazı yerler içinse sağanak uyarısı yapıldı.