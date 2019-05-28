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Dünya Japonyada ilkokul öğrencilerine bıçaklı saldırı 1 ölü 16 yaralı
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ASYA

​Japonya'da ilkokul öğrencilerine bıçaklı saldırı

Japonya'da ilkokul öğrencilerine bıçaklı saldırı: 1 ölü 16 yaralı

Japonya'nın Kawasaki kentinde eli bıçaklı bir adamın ilkokul öğrencilerine yönelik bıçaklı saldırısında bir çocuk yaşamını yitirdi, en az 16 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Japonya'da saldırıya uğrayan öğrencilere ilk müdahale
Japonya'da saldırıya uğrayan öğrencilere ilk müdahale

Japon NHK televizyonunun haberine göre, başkent Tokyo yakınlarındaki endüstri kenti Kawasaki'de bir durakta otobüs bekleyen bir grup ilkokul öğrencisi, eli bıçaklı bir adamın saldırısına uğradı.

Saldırgan bıçağı kendisine saplayarak intihar etti

50'li yaşlarında olduğu tespit edilen adam saldırının ardından bıçağı boynuna sapladı ve kısa süre sonra tutuklandı.

Japonya'da saldırıya uğrayan öğrencilere ilk müdahale

Saldırgan tutuklandıktan bir süre sonra ölürken yaralanan ilkokul öğrencilerinden bir kız çocuğunun hayatını kaybettiği bildirildi.

3 öğrencinin durumu kritik

16 kişinin yaralandığı saldırıda 3 öğrencinin durumunun kritik olduğu belirtildi.

Saldırının nedeni ise henüz bilinmiyor.

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