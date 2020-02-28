Dünya Japonyada koronavirüs salgını büyüyor Ölü sayısı 9a yükseldi
ASYA

Japonya'da koronavirüs salgını büyüyor: Ölü sayısı 9'a yükseldi - Coronavirüste son durum

Japonya'da koronavirüs salgını büyüyor: Ölü sayısı 9'a yükseldi

Japonya'da korona virüsü teşhisi konulan bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle ölü sayısı 9'a yükseldi.

Haber Merkezi İHA
Japonya'da koronavirüs vakaları giderek artıyor.
Japonya'da koronavirüs vakaları giderek artıyor.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsünün hızla yayılmaya devam ettiği Japonya’da ölü sayısı artıyor. Wakayama yerel hükümetinden yapılan açıklamada, 13 Şubat’ta korona virüsü teşhisi konan bir kişinin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.

Koronavirüs nedeniyle Japonya'da okullar kapatılıyor
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Koronavirüs nedeniyle Japonya'da okullar kapatılıyor

Ülke genelinde ölü sayısı artıyor

Son ölüm haberi, ülkede karantina gemisindeki vakaların dışında yaşanan can kayıplarının sayısını 5’e çıkarırken ülke genelindeki ölü sayısı 9’a ulaştı. Daha önce Diamond Princess adlı yolcu gemisinde virüse yakalanan yolcularından 4’ü hayatını kaybetmişti.

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