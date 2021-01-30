Dünya Japonyada kuş gribi nedeniyle milyonlarca hayvanın itlaf edildiği çiftliklerin yüzde 90ı kusurlu bulundu
ASYA

Japonya’da kuş gribi nedeniyle milyonlarca hayvanın itlaf edildiği çiftliklerin yüzde 90'ı kusurlu bulundu

Japınya'da kış mevsimi boyunca şimdiye kadar kuş gribi tespit edilen 39 tavuk çiftliğinde 6,2 milyon hayvan itlaf edildi. Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanlığının raporunda tavuk çiftliklerinin yüzde 90’ının yabani hayvan önlemlerinde kusurlu olduğu tespit edildi.

Haber Merkezi AA
Japonya’da 2018 yılının ardından ilk kez bu yıl kuş gribi vakaları yaşanmaya başlandı.
Japonya’da 2018 yılının ardından ilk kez bu yıl kuş gribi vakaları yaşanmaya başlandı.

Japonya’da kış mevsimi boyunca etkisini gösteren kuş gribi nedeniyle 6 milyondan fazla hayvanın itlaf edildiği tavuk çiftliklerinin yüzde 90’ının yabani hayvan önlemlerinde kusurlar tespit edildi.

Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanlığının raporunda, kış mevsimi boyunca şimdiye kadar kuş gribi tespit edilen 39 tavuk çiftliğinde 6,2 milyon hayvanın itlaf edildiği kaydedildi.

Raporda, Bakanlığın teftiş heyetinin, kuş gribinin ortaya çıkması sonrası soruşturma altına aldığı 30 tavuk çiftliğinin 27’sinde önleyici tedbirlerin eksik olduğunun ortaya çıktığına dikkati çekildi.

Geriye kalan 3 çiftlikte ise görünür kusur olmadığı, muhtemelen kemirgen hayvanların tavuk yemlerine hastalık bulaştırdığı belirtilen raporda, soruşturulan çiftliklerin 19’unda ise dezenfeksiyon konusunda yeterli önlem de alınmadığı kaydedildi.

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Önlenmesi daha zor

Ulusal Tarım ve Gıda Araştırmaları Kurumu (NARO) önceki salgınlara karşılaştırıldığında, kış başlangıcından beri süren kuş gribi türünün normalden daha uzun süre hayatta kaldığını açıkladı.

Kyodo ajansının haberine göre, Kagoşima Üniversitesi Veteriner Fakültesinden Doç. Ozawa Makoto, kuş gribinin yeni ortaya çıkan türünün önlenmesinin daha zor olduğunu belirtti.

Ozawa, "Bu sezon kuş gribinin nasıl yayıldığı göz önüne alındığında salgın, çiftliklerin yalnız başına başa çıkabileceklerinden daha ileri düzey olabilir. Daha güçlü bir müdahale için son varyant daha yakından analiz edilmeli." dedi.

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