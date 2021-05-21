Dünya Japonyada vatman 150 kilometre hızla giden treni bırakıp tuvalete gitti
ASYA

Japonya’da vatman 150 kilometre hızla giden treni bırakıp tuvalete gitti

Japonya’da 150 kilometre hızla seyreden trenin kokpitini tuvalete gitmek için terk eden vatman infiale neden oldu. Olay, şirketin tren rotasındaki bir dakikalık gecikmeyi fark ederek kokpit görüntülerini incelemesiyle ortaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
Japonya’da vatman 150 kilometre hızla giden treni bırakıp tuvalete gitti
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Japonya’da bir hızlı tren sürücüsünün 150 km hızla seyreden trenin kokpitini, tuvalete gitmek için terk etmesi skandala yol açtı. Central Japan Railway adlı işletmeci şirketten yapılan açıklamada 36 yaşındaki operatörün geçtiğimiz pazar günü bir vagon görevlisinden kendi yerini almasını isteyerek 160 yolcusu bulunan trenin kokpitini yaklaşık 3 dakika süreyle terk ettiğinin tespit edildiği kaydedildi.

  • Olayın Shizuoka eyaletindeki Atami istasyonu ile Mishima istasyonu arasında gerçekleştiği kaydedilirken, kısa süreliğine sürücünün yerini alan ve tren kullanma lisansı olmayan vagon görevlisinin bu süre zarfında treni idare etmeyerek yalnızca sürücü koltuğunda oturduğu belirtildi.

Gecikme ele verdi

Sürücünün yokluğunda kademeli olarak yavaşlayarak yola devam eden ve acil durumlarda otomatik olarak durabilen son teknoloji trende yaşanan olay, şirketin tren rotasındaki 1 dakikalık gecikmeyi fark ederek kokpit görüntülerini incelemesiyle ortaya çıktı. Sürücü ise, şirket içi soruşturmada ilk olarak karın ağrısı nedeniyle ne olduğunu hatırlamadığını söyledi. Koltuğu vagon görevlisine devretme nedenini savunan sürücünün "Treni durdurarak gecikmeye neden olmak istemedim" dediği belirtildi.

Şirket özür diledi

İşletmeci şirket olayın ardından özür dilerken, kurallara aykırı söz konusu eylemin Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı’na bildirildiğini açıkladı. Öte yandan tren operatörü ve vagon görevlisine karşı disiplin cezası uygulanacağı öğrenildi.

Japonya’da affedilmiyor

Hızlı trenler de dahil olmak üzere Japonya’daki demir yolu hizmetleri yüksek güvenlik standartları ve dakik operasyonları ile biliniyor. Birkaç dakikalık gecikmeler dahi işletmeci şirketlerin medyada eleştiri oklarının hedefi olmasına neden oluyor.
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