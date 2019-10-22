Dünya Japonyada yeni dönem
ASYA

Japonya'da yeni dönem

Japonya’nın 126’ncı İmparatoru Naruhito, bugün itibarıyla tacını resmen giyiyor. Makamı Mayıs ayında devralan Naruhito’nun, barışsever Japon duruşunu sürdürmesi bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Naruhito’nun Takamikura’ya oturmasıyla ülke genelinde 550 bin hükümlü için af çıkarılacağı duyuruldu. Babası Akihito’nun 1989’daki taht merasimlerinde ise 2,5 milyon hükümlü için af çıkarılmıştı.
Naruhito’nun Takamikura’ya oturmasıyla ülke genelinde 550 bin hükümlü için af çıkarılacağı duyuruldu. Babası Akihito’nun 1989’daki taht merasimlerinde ise 2,5 milyon hükümlü için af çıkarılmıştı.

GÖREVİ MAYIS’TA DEVRALDI

lDoğu Asya ülkesi Japonya’da “kasımpatı” adı verilen imparatorluk tahtı “Takamikura”yı Mayıs’ta devralan 126. Japon İmparatoru Naruhito bugün resmen tacını giyiyor. Yeni İmparator için, bugün “Sokuirei” ismi verilen resmi tahta çıkış ve taç giyme törenleri düzenleniyor. Naruhito, babasının sağlığını gerekçe göstererek 30 Nisan’da ayrıldığı 30 yıllık imparatorluk makamını, 1 Mayıs itibarı ile teslim almıştı.

150’DEN FAZLA LİDER KATILIYOR

İmparator Akihito

lYeni İmparator, babası Akihito’nun 1989’dan bu yana sürdürdüğü “Heisei” (Barışa Erişim) dönemini sonlandırarak, yerine yeni dönem “Reiwa”nın (Düzenin uyumu) imparatorluk beyannamesini okuyacak. Naruhito’nun, “Düzenin Uyumu” döneminde, barışsever Japonya ve Japon toplumu duruşunu sürdürmesi bekleniyor. 150’den fazla devlet lideri ve uluslararası kuruluş temsilcisi başkent Tokyo’daki taç giyme törenine katılıyor.

Şinzo Abe

”Düzenin uyumu” anlamına gelen Reiwa, 7. yüzyıl Japon şiir antolojisi “Manyoşu”dan geliyor. Japonya Başbakanı Şinzo Abe, hükümetin bu ismi “sert bir kıştan sonra baharın gelişiyle tomurcuklanan çiçeklerin açması gibi Japonya’yı herkesin rüyalarını gerçekleştirebileceği bir yer haline getirme ümidiyle” seçtiğini açıklamıştı. Japonya’da yaklaşık bin 400 yıldır ilk kez bir imparatorluk döneminin adı, Çin klasikleri yerine Japon şiir antolojisinden seçilmiş oldu.

Mali külfet dikkat çekiyor

Ülkede imparator değişimi ve taht törenlerinin yaklaşık 150 milyon dolara mal olması akıllara mali külfetin nasıl karşılandığı sorusuna getirdi. Törenler vesilesiyle güvenlik için 35, misafirlerin ağırlanması için ise 47 milyon dolar ayrıldığı biliniyor. Japonya Başbakanı Abe Şinzo’nun vereceği davet için ise 33 milyon dolar harcanacak. Savunma Bakanlığı’nın vereceği hizmetlere 2,7 milyon dolar, Daijousai merasimine de 30 bin dolar ödenecek.

Tarihi ritüellere tayfun engeli

  • Hagibis Tayfunu çevreye büyük zarar verdi.
  • Japonya’da yaşanan Hagibis Tayfunu nedeniyle törenlerin bir kısmının ertelenmesi ve bir kısmının da aşamalı olarak yapılması planlandı. Taç giyme merasiminin ardından çift, 10 Kasım’da liderleri karşılamak için Akasaka Sarayı’na doğru yola çıkacak. Çift, üstü açık bir “Toyota Century” ile 4,6 kilometre yolu kamuya açık şekilde katedecek. İmparator 15 Kasım’da ise Japon tanrısına ikram “Daijousai” (İlk pirinç ikramı) törenine katılacak. Naruhito, kasım boyunca ülke sathında birçok tapınağı da ziyaret edecek.

Hindistan'da kopya çekmesinler diye öğrencilerin başına koli geçirildi
DÜNYA
Hindistan'da kopya çekmesinler diye öğrencilerin başına koli geçirildi

Herkes 22.00yi bekliyor

Herkes 22.00'yi bekliyor

Türkiye'nin ABD'ye verdiği 5 günlük süre bu gece doluyor.
PKK saldırıyor İran seyrediyor!

PKK saldırıyor İran seyrediyor!

Mutabakatın ardından 3 günde 3 terör saldırısı düzenlendi.
Sınırı cetvelle çizilenayakta kalamaz

Sınırı cetvelle çizilen
ayakta kalamaz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Soçi Zirvesi'ne katılmak üzere Rusya'ya gidecek.
Şehitlerimizi uğurladık

Şehitlerimizi uğurladık

​Türkiye terör örgütüyle mücadelede şehit düşen 3 askerini uğurladı.
Münbiç’te sivil direniş

Münbiç’te sivil direniş

​Halk ilçedeki kontrolü Suriye Milli Ordusu'nun ele almasını istiyor.
Zafer zamanı

Zafer zamanı

​Sarı kırmızılılar zorlu karşılaşmadan zaferle ayrılmayı hedefliyor.
Ülkemize çağırdığımız insanlara saygısızlık yapıyoruz

Ülkemize çağırdığımız insanlara saygısızlık yapıyoruz

​TRT World Forum'da düzenlenen “Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar”
En yüksek<br>rakımlı sınır: Everest

En yüksek
rakımlı sınır: Everest

Nepal ve Çin, dünyanın en yüksek zirvesinde ayrılıyor.
YPG'ye verilen silahlar bize doğrultuluyor

YPG'ye verilen silahlar bize doğrultuluyor

YPG'ye NATO müttefikleri tarafından verilen silahların Türkiye'ye doğrultulduğunu söyledi.
Fırat'ın doğusunda<br>Evanjelik örgüt

Fırat'ın doğusunda
Evanjelik örgüt

Evanjelikler ​Fırat'ın doğusunda PKK/YPG'ye destek verdi.

Bizim gözümüz<br>hep Türkiye'de

Bizim gözümüz
hep Türkiye'de

​Malezya Halkın Adalet Partisi lideri Enver İbrahim,Yeni Şafak'a konuştu.
Türkiye'nin<br>tavrı Nobellik

Türkiye'nin
tavrı Nobellik

​BAU Global Başkanı Enver Yücel Türkiye'nin mülteci politikasını övdü.
Netanyahu<br>hükümeti kurumadı

Netanyahu
hükümeti kurumadı

​İsrail'de son bir yıl içerisinde üçüncü kez erken seçim gündemde.
İBB daha<br>düşük teklif verdi

İBB daha
düşük teklif verdi

​Bakan Turhan, İmamoğlu'nun ihale iddialarına yanıt verdi.
Hakan Atilla'ya<br>yeni görev

Hakan Atilla'ya
yeni görev

​Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne getirildi.
Türkiye rekor kırdı<br>

Türkiye rekor kırdı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak TRT World Forum'da konuştu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.