Japonya'da yeni dönem

Naruhito’nun Takamikura’ya oturmasıyla ülke genelinde 550 bin hükümlü için af çıkarılacağı duyuruldu. Babası Akihito’nun 1989’daki taht merasimlerinde ise 2,5 milyon hükümlü için af çıkarılmıştı.

GÖREVİ MAYIS’TA DEVRALDI

lDoğu Asya ülkesi Japonya’da “kasımpatı” adı verilen imparatorluk tahtı “Takamikura”yı Mayıs’ta devralan 126. Japon İmparatoru Naruhito bugün resmen tacını giyiyor. Yeni İmparator için, bugün “Sokuirei” ismi verilen resmi tahta çıkış ve taç giyme törenleri düzenleniyor. Naruhito, babasının sağlığını gerekçe göstererek 30 Nisan’da ayrıldığı 30 yıllık imparatorluk makamını, 1 Mayıs itibarı ile teslim almıştı.

150’DEN FAZLA LİDER KATILIYOR

İmparator Akihito

lYeni İmparator, babası Akihito’nun 1989’dan bu yana sürdürdüğü “Heisei” (Barışa Erişim) dönemini sonlandırarak, yerine yeni dönem “Reiwa”nın (Düzenin uyumu) imparatorluk beyannamesini okuyacak. Naruhito’nun, “Düzenin Uyumu” döneminde, barışsever Japonya ve Japon toplumu duruşunu sürdürmesi bekleniyor. 150’den fazla devlet lideri ve uluslararası kuruluş temsilcisi başkent Tokyo’daki taç giyme törenine katılıyor.

Şinzo Abe

”Düzenin uyumu” anlamına gelen Reiwa, 7. yüzyıl Japon şiir antolojisi “Manyoşu”dan geliyor. Japonya Başbakanı Şinzo Abe, hükümetin bu ismi “sert bir kıştan sonra baharın gelişiyle tomurcuklanan çiçeklerin açması gibi Japonya’yı herkesin rüyalarını gerçekleştirebileceği bir yer haline getirme ümidiyle” seçtiğini açıklamıştı. Japonya’da yaklaşık bin 400 yıldır ilk kez bir imparatorluk döneminin adı, Çin klasikleri yerine Japon şiir antolojisinden seçilmiş oldu.

Mali külfet dikkat çekiyor

Ülkede imparator değişimi ve taht törenlerinin yaklaşık 150 milyon dolara mal olması akıllara mali külfetin nasıl karşılandığı sorusuna getirdi. Törenler vesilesiyle güvenlik için 35, misafirlerin ağırlanması için ise 47 milyon dolar ayrıldığı biliniyor. Japonya Başbakanı Abe Şinzo’nun vereceği davet için ise 33 milyon dolar harcanacak. Savunma Bakanlığı’nın vereceği hizmetlere 2,7 milyon dolar, Daijousai merasimine de 30 bin dolar ödenecek.

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Tarihi ritüellere tayfun engeli

Hagibis Tayfunu çevreye büyük zarar verdi.

Japonya’da yaşanan Hagibis Tayfunu nedeniyle törenlerin bir kısmının ertelenmesi ve bir kısmının da aşamalı olarak yapılması planlandı. Taç giyme merasiminin ardından çift, 10 Kasım’da liderleri karşılamak için Akasaka Sarayı’na doğru yola çıkacak. Çift, üstü açık bir “Toyota Century” ile 4,6 kilometre yolu kamuya açık şekilde katedecek. İmparator 15 Kasım’da ise Japon tanrısına ikram “Daijousai” (İlk pirinç ikramı) törenine katılacak. Naruhito, kasım boyunca ülke sathında birçok tapınağı da ziyaret edecek.