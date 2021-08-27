Dünya Kabilde havalimanındaki terör saldırılarında en az 110 kişi hayatını kaybetti
ASYA

Kabil'de havalimanındaki terör saldırılarında en az 110 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın bulunduğu bölgedeki terör saldırılarında 110'dan fazla kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Kabilde havalimanındaki saldırılarda ölenlerin sayısı 110a yükseldi
Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yakın bölgede patlamalar meydana geldi.

Al-Jazeera'nın haberine göre, terör saldırılarında 13'ü ABD askeri olmak üzere en az 110 kişi hayatını kaybetti.

İsmi açıklanmayan Taliban yöneticisi, 28 Taliban üyesinin yaşamını yitirdiğini belirterek, "Biz, Amerikalılardan daha fazla insan kaybettik" dedi.

Kabil Havalimanı'ndaki terör saldırısı: Ölen ABD askerlerinin sayısı 13'e yükseldi
DÜNYA
Kabil Havalimanı'ndaki terör saldırısı: Ölen ABD askerlerinin sayısı 13'e yükseldi

Taliban yöneticisi, ABD'nin tahliyelerini tamamlamak ve geri çekilmek için 31 Ağustos tarihini uzatmasına gerek olmadığını söyledi.

Batılı bir güvenlik yetkilisi, saldırıların ardından sivillerin tahliyesinin hızlandırıldığını ve uçuşların düzenli olarak yapıldığını belirtti.

BBC, saldırılarda 150'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Kabil'de altıncı şiddetli patlama meydana geldi
DÜNYA
Kabil'de altıncı şiddetli patlama meydana geldi

Tahliye çalışmalarının sürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yakın bölgede dün iki ayrı patlama meydana gelmişti.

Saldırıları çok sayıda ülke ve Taliban kınamıştı.

Afganistan'daki saldırılar sonrası ABD'den açıklama: Gerekirse DEAŞ'a saldırırız
DÜNYA
Afganistan'daki saldırılar sonrası ABD'den açıklama: Gerekirse DEAŞ'a saldırırız

ABD Başkanı Joe Biden konuya ilişkin, "saldırıyı gerçekleştirenleri avlayacağını" söyleyerek intikam almaya yemin etmişti.

Biden, "Saldırı DEAŞ/Horasan olarak bilinen grup tarafından yapılmıştır." ifadesini kullanmıştı.

ABD'li sunucudan skandal paylaşım: Öldürülen her Amerikalı için Afganistan'daki bir şehir yeryüzünden silinmeli
DÜNYA
ABD'li sunucudan skandal paylaşım: Öldürülen her Amerikalı için Afganistan'daki bir şehir yeryüzünden silinmeli

Son haftalarda DEAŞ/Horasan'ın Kabil'deki havalimanına saldıracağına ilişkin istihbarat aldıklarını belirten Biden, bu nedenle de Afganistan'daki misyonlarını 31 Ağustos'a kadar bitirmekte kararlı olduklarını söylemişti.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, havalimanındaki terör saldırılarında ölen ABD askerlerinin sayısının 13'e, yaralıların ise 18'e yükseldiğini açıklamıştı.

Abone Ol Google News
İstanbulun göbeğindeki mahallede 12 kişi kalıyor

İstanbul'un göbeğindeki
mahallede 12 kişi kalıyor

Gündüz nüfusu 200 bin kişiyi buluyor.
Googledan kesin karar

Google'dan kesin karar

​Verilerini paylaşmayan kişiler Haritalar'ın özelliklerini kullanamayacak.
İkinci uçak da Ankaraya indi

İkinci uçak da Ankara'ya indi

Afganistan'ın başkenti ​Kabil'den tahliyeler sürüyor.

​İçişleri Bakanlığından 81 ile genelge

Genç dostu şehir; Bursa

Genç dostu şehir; Bursa

​Başkan Aktaş, Bursa'nın gençlik ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

​Ziyaret öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Kaza 'geliyorum' dedi

Kaza 'geliyorum' dedi

Çocuklarıyla heyecan yaşamak istedi: Otomobiliyle bahçeye daldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.