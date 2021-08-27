Kabil'de havalimanındaki terör saldırılarında en az 110 kişi hayatını kaybetti

Al-Jazeera'nın haberine göre, terör saldırılarında 13'ü ABD askeri olmak üzere en az 110 kişi hayatını kaybetti.

İsmi açıklanmayan Taliban yöneticisi, 28 Taliban üyesinin yaşamını yitirdiğini belirterek, "Biz, Amerikalılardan daha fazla insan kaybettik" dedi.

DÜNYA Kabil Havalimanı'ndaki terör saldırısı: Ölen ABD askerlerinin sayısı 13'e yükseldi

Taliban yöneticisi, ABD'nin tahliyelerini tamamlamak ve geri çekilmek için 31 Ağustos tarihini uzatmasına gerek olmadığını söyledi.

Batılı bir güvenlik yetkilisi, saldırıların ardından sivillerin tahliyesinin hızlandırıldığını ve uçuşların düzenli olarak yapıldığını belirtti.

BBC, saldırılarda 150'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

DÜNYA Kabil'de altıncı şiddetli patlama meydana geldi

Tahliye çalışmalarının sürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yakın bölgede dün iki ayrı patlama meydana gelmişti.

REKLAM

Saldırıları çok sayıda ülke ve Taliban kınamıştı.

DÜNYA Afganistan'daki saldırılar sonrası ABD'den açıklama: Gerekirse DEAŞ'a saldırırız

ABD Başkanı Joe Biden konuya ilişkin, "saldırıyı gerçekleştirenleri avlayacağını" söyleyerek intikam almaya yemin etmişti.

Biden, "Saldırı DEAŞ/Horasan olarak bilinen grup tarafından yapılmıştır." ifadesini kullanmıştı.

DÜNYA ABD'li sunucudan skandal paylaşım: Öldürülen her Amerikalı için Afganistan'daki bir şehir yeryüzünden silinmeli

Son haftalarda DEAŞ/Horasan'ın Kabil'deki havalimanına saldıracağına ilişkin istihbarat aldıklarını belirten Biden, bu nedenle de Afganistan'daki misyonlarını 31 Ağustos'a kadar bitirmekte kararlı olduklarını söylemişti.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, havalimanındaki terör saldırılarında ölen ABD askerlerinin sayısının 13'e, yaralıların ise 18'e yükseldiğini açıklamıştı.