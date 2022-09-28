Kaçış seferberliği: Özel uçaklarla ülkeden ayrılıyorlar

Rusya lideri Vladimir Putin’in kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından Rusya’dan kaçmaya çalışan Ruslar, ekim ayı sonuna kadar olan süreçte tarifeli seferlerde uçak biletlerinin tükenmesi sonrası çareyi özel uçak kiralamada buldu. Ukrayna’da işgal ettiği bölgelerde göstermelik referandum yapan ve toprakları ilhak ettiğini açıklamaya hazırlanan Moskova yönetimi, ilhak sonrası Ukrayna’nın müdahalesine durumunda “savaş pozisyonuna” geçeceklerini açıklamıştı. Bu kapsamda Putin, orduya 300 bin yedek asker alınacağını duyurmuştu. The Guardian’ın Rusya’da özel hayvayolu taşımacılığı yapan şirketlere daydandırdığı habere göre, savaşmak istemeyen ve ülke sınırlarının kapatılmasından tedirgin olan zengin Ruslar, özel jetle kaçmak için fahiş rakamları gözden çıkardı, koltuk başına 20 ilâ 25 bin sterlin ödemeyi kabul etti. Ülkedeki şirketler de çalışanlarını ülke dışına çıkarmak için özel uçak kiraladı.

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VİZESİZ ÜLKELERE UÇUYORLAR

Haberde Rusların ağırlıklı olarak vizesiz girişe izin veren ülkeler olan Ermenistan, Türkiye, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Azerbaycan’a gittiği ifade edildi. 8 koltuklu bir jeti kiralama bedelinin 80 bin ila 140 bin sterlin arasında değiştiği ifade edilirken, bu rakamın normalin birkaç katı olduğu kaydedildi. Ülkede özel bir havayolu şirketi olan Your Charter’ın direktörü Yevgeni Bikov, “Şu an durum çok çılgınca. Eskiden günde 50 kişiden talep alırdık şimdi ise beş bin talep geliyor” ifadeleri sözleri ile durumu özetledi.

TALEP ÇOK FAZLA

Gelen her talebi karşılayamadıklarını belirten Bikov, hem fiyatları düşürmek hem de talepleri karşılamak için şirketinin daha büyük uçaklar kiralamaya başladığını, ancak yeni kiraladıkları uçaklarda dahi bir koltuk fiyatının ortalama üç bin sterlin olduğunu vurguladı. Jet uçuşu hizmeti sunan bir başka şirket FlightWay’in yöneticisi Eduard Simonov ise, Rusya’dan vizesiz seyahat imkanı olan bölge ülkelerine uçuş için gelen taleplerin yaklaşık 50 kat arttığını ifade etti.

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UÇAK AZ MÜŞTERİ ÇOK

Rusya’ya uygulanan ambargolardan kaynaklı uçak sayısının az, taleplerin de fazla olduğunu belirten Simonov, “Birçok Avrupalı jet firması Rusya pazarından çekildi. Şimdi arzdan daha çok talep var. Altı ay önceye kıyasla fiyatlarda da inanılmaz bir artış söz konusu” dedi. Öte yandan bir video oyunu üretici şirket, çalışanlarını Rusya dışına çıkartmak için özel uçak kiraladı. Hava yolu şirketlerinin, ülkeden çalışanlarını çıkarmak isteyen şirketler için özel tarifeli paketler hazırladığı kaydedildi.

Rusya’nın komşularına akın ettiler

Rusya’da kısmi seferberlik ilan edilmesi sonrası halk, askerden kaçmak için komşu ülkelere akın etti. Ülkeden kaçışların en fazla Kazakistan’a yapıldığı kaydedilirken, Kazakistan İçişleri Bakanı Marat Ahmetcanov, seferberlik ilanı sonrası 98 bin Rus’un ülkeye giriş yaptığını açıkladı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de söz konusu durumu Rusya ile görüşeceğini belirtti. Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri de, ülkeye giriş yapan Rus vatandaşlarının sayısının yaklaşık yüzde 45 arttığı bildirildi. Öte yandan, Rusya’nın diğer sınır kapılarında da kuyrukların oluştuğu Rusların Finlandiya, ve Moğolistan’a akın ettiği belirtildi.

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Gürcistan sınırında askerlik şubesi

Rusya, Rusların askerlikten kaçmak için en çok tercih ettiği ülkelerde Gürcistan sınırına askerlik şubesi açacağını duyurdu. Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gürcistan’a doğru hareket eden araç sayısının “ciddi” şekilde arttığı, bu nedenle Rusya’ya bağlı Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti ile Gürcistan arasındaki “Verhniy Lars” Sınır Kapısı’na kısa zamanda askerlik şubesi açılacağı kaydedildi.