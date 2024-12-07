Kaçış yolu da kapanıyor: Muhalifler devrimin başkenti Humus'ta

Halep, İdlib kırsalı ve Hama'yı dokuz günde ele geçiren Suriyeli muhalifler, Düşmanı Caydırma Operasyonu'nun 10'uncu gününde ülkenin en büyük üçüncü kenti Humus'a ulaştı. Perşembe günü, Hama'yı rejim militanlarından alan muhalif gruplar, Hama-Humus arasındaki Rasten ve Telbise beldelerini herhangi bir direnişle karşılaşmadan geçerken Humus'a operasyonu iki koldan gerçekleştiriyor. Muhalifler, kentin batısındaki Tir Mualla ve Askeri Üniversite bölgelerini ele geçirdikten sonra Şam-Tartus yolunu kesmeye ve rejim milislerinin sahil bölgesine kaçışını engellemeye çalışacak.





HEM KUZEYDE HEM DOĞUDA ÇATIŞMA

Tenef merkezli ABD destekli silahlı muhalif Suriye Özgür Ordusu da Humus ilinin doğu kırsalında yer alan Tedmur (Palmira) ilçesinin güneyinde Beşşar Esed rejimi güçleriyle çatışıyor.





REJİM: HUMUS'U TERK ETMEDİK

Muhaliflerin Hama'yı ele geçirdiği perşembe akşamı, sabah saatlerine kadar Humus ve Şam'dan rejime bağlı binlerce kişi şahsi araçlarıyla ailelerini Tartus ve Lazkiye'ye götürdü. İki kentin çıkışında uzun araç kuyrukları ve trafik oluştu. Reuters'e konuşan Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, 280 bin kişinin son çatışmalar yüzünden göç ettiğini bildirdi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), dün öğleden sonra rejim güçlerinin de Humus'tan çekildiğini bildirdi. Ancak Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kuvvetlerimiz Humus'tan ayrılmadı ve güçlü bir şekilde kentte bulunuyorlar" ifadeleri kullanıldı.





ŞAM-TARTUS BAĞLANTISI KOPACAK

Muhalif grupların Humus'u ele geçirmeleri, Suriye'nin başkenti Şam'daki rejim yanlılarının kentte sıkışması anlamına geliyor. Lübnan sınırından kuzeydeki Türkmen Dağı'na kadar olan bölgedeki dağlık araziler nedeniyle Humus'tan Lübnan sınırı yakınlarından Tartus'a ulaşan ve sahil boyunca kuzeye doğru Lazkiye'ye giden M-1 otobanı Şam'dan sahile tek geçiş olarak kullanılıyor. Muhaliflerin Humus'e ele geçirmesi M-1 otoyolu bağlantısının kopmasına sebep olacak.





İRAN'IN ÇABALARI SONUÇSUZ

Öte yandan, Suriyeli muhalif grupların ilerleyişi karşısında Esed rejiminin çökmesini engellemek için çabalayan İran yönetimi ise bu çabalarından sonuç alamıyor. Katar'ın başkenti Doha'da Türkiye ve Rusya'nın katılımıyla Astana görüşmelerine dönüş çağrısı yapan Tahran, henüz bu toplantıyı gerçekleştirmekte başarılı olamadı. Bunun yerine Irak'ın başkenti Bağdat'ta Suriye ve Irak dışişleri bakanlarıyla bir araya gelen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakci, Suriye'de rejimin çökmesinin tüm bölgeyi tehlikeye atacağını söyledi. Arakci, olayların arkasında dış güçler olduğu iddiasını yineledi.





RUSLARA ÜLKEDEN ÇIKMA ÇAĞRISI

Buna karşılık, Esed rejiminin diğer destekçisi Rusya ise Tartus yakınlarındaki El-Şara beldesindeki askeri üssünde bulunan hava savunma sistemlerini kaldırıp üsten çekildi. Rus kuvvetleri, çekilmeden önce bölgedeki rejim yanlılarına silah dağıttı. TASS haber ajansının verdiği bilgiye göre ise Rusya'nın Şam Büyükelçiliği Suriye'deki tüm Rus vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısı yaptı.



