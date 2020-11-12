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Dünya Kafkaslarda yeni güç Türkiye Batının iflas eden stratejileri
ASYA

Kafkaslarda yeni güç Türkiye: Batı'nın iflas eden stratejileri

Dünya, global bir köye dönüşürken birçok coğrafyanın kaderi de birbiriyle ilintili. Kafkaslarda yaşanan gelişmeler Akdeniz’deki egemenlik mücadelesini etkilerken şu an Batı Bloku bir gerileme dönemine girmiş bulunuyor. Rusya Devlet Başkanı Putin bunu iyi değerlendirirken birçok noktada ise bu etki alanına karşı aktif olarak Türkiye dışında hamle yapan yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün yaptığı ‘Azerbaycan ile daha yakın ilişkiler kurgulayacağız’ açıklaması da Kafkaslara girişin bir ön işareti gibi. Bölgede daha aktif bir Türkiye, Ukrayna'daki, Akdeniz'deki kazanımlarını bu yolla artırabilir. Batı Bloku yeni çağın gerçeklerini fark edip stratejisini yeniden kurgulamazsa Astana'da olduğu gibi kurulan masaları uzaktan izlemeye devam eder.

Ahmet Fadıl Erarslan Yeni Şafak
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Her şey Türkiye ve Azerbaycan’ın ortak askeri tatbikatı ile başladı. 27 Temmuz 2020 günü iki ülke birçok alanda askeri iş birliğini somutlaştıran bir tatbikat yaptı. Yine aynı zamanlarda imzalanan 200 milyonluk askeri yardım anlaşması ile Azerbaycan’a Türk silahlarının satışının önü açıldı.

  • Dağlık Karabağ, Azerbaycan’ın kurulduğu günden beri işgal altındaydı ve bu işgalin en önemli sebebi de Rusya. Ermenileri Rus askeri teçhizatıyla donatıp yeni bir cumhuriyet olan Azerbaycan’a karşı askeri üstünlük elde etmesine olanak sağlayan Rusya’ydı.

Bugün geldiğimiz noktada ise Dağlık Karabağ bölgesi 44 gün gibi bir süre içerisinde azatlığına kavuşmuş durumda. Burada Azerbaycan ordusunun kahramanca mücadelelerine eşlik eden ülke ise; Türkiye oldu. Ermenilerin iddiasına göre Türk kurmaylar stratejinin belirlenmesinde bilfiil rol alırken bariz olan bir gerçek Bayraktar TB-2’lerin, Kasırga füzelerinin Ermenistan gibi fakir bir ülkenin amorti edemeyeceği kadar büyük ekonomik tahribata yol açması. Ermeni askerleri keklik gibi avlayan bu sistemlerin bir diğer özelliği ise Ermenistan’ın elinde var olan askeri sistemleri de yok etmesi.

İran yanlış ata oynayıp kaybetti.

Ermenistan'ın bölgedeki destekçisi İran
DÜNYA
Ermenistan'ın bölgedeki destekçisi İran

Şah-mat: İran yanlış ata oynadı kaybetti

Pers milletinin tarihi boyunca Türklerle kurduğu ilişki son derece mesafeli olurken ülkesinde yaşayan 40 milyon Türk’e rağmen İran açık bir şekilde Ermenistan’ı her alanda destekliyor. Karabağ operasyonu da İran ile Ermenistan arasındaki koridorun kesilmesiyle zafer ile sonuçlandı.

Obama döneminde kurguladığı stratejilerle kendi etki alanını oluşturan İran’ın hamleleri Türkiye açısından da zararlı. Takvimlerimizi geriye sardığımızda Rusya henüz müdahil olmamışken Esad rejimi lehine Suriye’ye müdahale eden bir İran görüyoruz.

2012 tarihli haberler:

İran'dan Suriye'yi 'kurtarma koridoru'
DÜNYA
İran'dan Suriye'yi 'kurtarma koridoru'

İran, Suriye'ye olan desteğini yineledi
DÜNYA
İran, Suriye'ye olan desteğini yineledi

Esad rejimi düşerken ilk destek İran'dan gelmişti.

Suriye’deki kaosun büyümesinde Rusya’dan önce İran’ın etkisi çok daha büyükken Hizbullah ve Irak’taki birçok milis gücünü de Suriye’ye taşıyıp bölgenin bugünkü noktaya gelmesinde baş rolü oynadılar.

Suriye'de 3 İran askeri öldürüldü
DÜNYA
Suriye'de 3 İran askeri öldürüldü

İranlı Komutan Suriye'de öldürüldü
DÜNYA
İranlı Komutan Suriye'de öldürüldü

Kırım, 6 yıldır Rus işgali altında.

Batı Bloku şunu anlamalı: Rus ve İran etkisine karşı Türkiye’ye muhtaçlar

Biden’ın seçilmesiyle ABD’nin de Obama dış politikasına geri dönüş yapacağı belli oldu. Obama, Macron gibi liderler Türkiye ile suni problemler oluştururken bunu en iyi şekilde Putin değerlendirdi.

Ukrayna hala Rus işgali altında ve buna karşı Batı’nın tek çözümü Rusya’ya ekonomik ambargo uygulamak oldu. Türkiye ise yine Ukrayna’da en aktif politika yürüten ülkelerin başında geliyor.

  • Ukrayna Başkanı Zelenskiy geçtiğimiz ay "Savunma sanayii alanındaki iş birliği, stratejik ortaklığımızın gelişmesi için çok önemlidir. Bugün onu daha da güçlendirdiğimiz için mutluyum." demişti.

Ukrayna’nın satın aldığı Bayraktar TB-2’ler ve diğer Türk ürünü silahlar da Rusya’nın karıştırdığı Donetsk bölgesinde kullanılmaya başlıyor. Tıpkı Karabağ’da, Libya’da, Suriye’de olduğu gibi.

Ukrayna Türkiye'den 48 adet Bayraktar SİHA satın almayı planlıyor
DÜNYA
Ukrayna Türkiye'den 48 adet Bayraktar SİHA satın almayı planlıyor

Türkiye Ukrayna’da ortak İHA üretimi için fabrika kuracak
DÜNYA
Türkiye Ukrayna’da ortak İHA üretimi için fabrika kuracak

Savunma sanayinde Türkiye-Ukrayna ortaklığı: İki ülke kritik projeleri hayata geçirebilir
EKONOMİ
Savunma sanayinde Türkiye-Ukrayna ortaklığı: İki ülke kritik projeleri hayata geçirebilir

Batı'nın renkli devrimleri Rus etkisini bölgede artırdı.
  • Batılılar paradigmalarını değiştirip yeni yüzyılın gerçekleri üzerinden hareket ederlerse, Türkiye kanalıyla Ukrayna, Libya, Kafkaslar, Orta Asya gibi birçok alanda masada yer bulurlar aksi taktirde Astana Süreci’nde olduğu gibi kurulan masaları uzaktan izlerler.

G-20 zirvesi 2019 Japonya

Yeni bir paradigma var: On binlerce kilometre öteden devrimler yaptığınız günler geçti

Batı Bloku’nun şu an birçok cephede mağlup olmasının sebebi de dünyayı hala eski ezberleri üzerinden okuyor olmaları. Soros kanalıyla 2003-2004 yıllarında yaptıkları renkli devrimlerin bir işe yarayıp yaramadığını sorgulamak gibi bir dertleri yok.

Ukrayna’da yapılan ‘Turuncu Devrim’, Gürcistan’da yapılan ‘Gül Devrimi’ hatta İran’da denenen ‘Yeşil Devrim’den bugüne ne kaldı? Bu sözümona devrimler bölgedeki Rus etkisini çok kısa süreliğine yıkarken ardından gelen yeni statüko Rusya’nın etkisini çok daha artırdı.

Ukrayna'nın yüde 12.8'i Rus işgali altında.

Şu an Ukrayna ve Gürcistan fiili Rus işgali altında. Batı'nın kurguladığı devrimlere kadar böyle bir şey yoktu.

Yeni dünya artık suni devrimlerle dönüşümlere alan vermiyor. Birebir ilişkisi olmayan ülkelerin etki alanları da kalmıyor.

Türkiye; şu an Gürcistan ile ekonomik iş birliğini artırırken bunun karşılığını da Karabağ operasyonlarında iki ülke de gördü. Azerbaycan ve Türkiye arasında transit yol olan ülkenin ekonomisinde Türkiye de Azerbaycan da ciddi yer tutuyor. Gürcistan, Rusya kanalıyla Ermenistan’a taşınan bütün silahlara el koydu.

Gürcistan'ın yüzde 20'si Rus işgali altında.

Orta Asya coğrafyasıyla da gönül bağları bulunan Türkiye orada da Rus etkisini kırabilecek yegane ülke konumunda yer alıyor. Suriye’de ise ABD’nin desteklediği PKK’nın Suriye kolu YPG en son Ruslarla anlaşmıştı. Türkiye ise İdlib gibi hala birçok bölgede Rus hakimiyet alanına karşı alternatif yapı oluşturan tek ülke.

Türkiye'nin Akdeniz zinciri: Kuzeyden Oruç Reis güneyden Misrata
DÜNYA
Türkiye'nin Akdeniz zinciri: Kuzeyden Oruç Reis güneyden Misrata

Libya’da ise bölgede aktif olarak mücadele eden iki bölgesel güç Türkiye ve Rusya. Karabağ cephesi kapanırken Türkiye ve Rusya bölgede barış gücü bulunduracak iki ülke.

Macron ve Biden

Akıllı olsalar Türkiye’nin kazanımlarını artırmasına destek olurlar

Türkiye’nin Kafkaslarda dahi aktif bir dış politika izlemesi; Gürcistan, Azerbaycan ile kurduğu yakın ilişkiler hem İran’ın hem de Rusya’nın yayılmacı politikalarını engelleyen hamleler. Ukrayna, Libya ve Suriye örnekleri de Kafkaslarda başlayan bir etki alanının önemini gösteriyor.

Gerçek şu ki; sen Napolyon değilsin!
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Gerçek şu ki; sen Napolyon değilsin!

Ruslar, Kafkasları arka bahçesi gibi kullanamadığında Akdeniz’e kadar inme fırsatına da sahip olamayacak. Bütün bu bölgelerde Türkiye ile benzer çıkarlara sahip olan Batı Bloku’nun ise hiçbir stratejik anlam ifade etmeyen hamleleri yeni çağın gereklerini fark edemediklerini gösteriyor.

Batılılar paradigmalarını değiştirip yeni yüzyılın gerçekleri üzerinden hareket ederlerse, Türkiye kanalıyla Ukrayna, Libya, Kafkaslar, Orta Asya gibi birçok alanda masada yer bulurlar aksi taktirde Astana Süreci’nde olduğu gibi kurulan masaları uzaktan izlerler.

Dönüşüm: Son Rus Çarı Putin
OYNAT 07:29
Dönüşüm: Son Rus Çarı Putin
Başkanlığının ilk 4 yılında karşısında bir çaylak bulduğunun farkında olan Batı Bloku, Putin'in Rusya'sını Asya steplerine kadar sıkıştırmış, nefes aldırmıyordu. Putin tecrübe kazandıkça hikaye bambaşka bir noktaya doğru kaymaya başladı.


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