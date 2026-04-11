Kalibaf'tan çocukları katleden ABD ve İsrail'e mesaj: Bu uçuştaki yol arkadaşlarım

ABD ile müzakereleri yürütecek İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, başkanlığındaki heyet Pakistan’ın başkenti İslamabad’a ulaştı.

İran heyeti Pakistan'da

İran devlet televizyonuna göre, Kalibaf’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Savunma Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ve Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti’nin yer aldığı heyet İslamabad’a vardı.

Haberde, İran’ın müzakerelerin başlaması için öne sürdüğü ön koşulların kabul edilmesi halinde bazı milletvekilleri ile güvenlik, siyasi, askeri, ekonomik ve hukuki komisyonların da bulunduğu heyetin görüşmelere başlayacağı kaydedildi.

"Bu uçuştaki yol arkadaşlarım"

Öte yandan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İslamabad'a olan yolculuğuna dair sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Kalibaf, ABD merkezli sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda ABD ve İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını uçak koltuklarına yerleştirdiği anın fotoğrafına yer vererek, "Bu uçuşta benimle olan yoldaşlarım." ifadelerini kullandı.







