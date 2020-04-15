Dünya Kaliforniya Valisi Newsom Tünelin sonunda ışığı görüyoruz
AMERİKA

Kaliforniya Valisi Newsom: Tünelin sonunda ışığı görüyoruz

Kaliforniya Valisi Newsom: Tünelin sonunda ışığı görüyoruz

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, yaşamı normale döndürme çalışmaları kapsamında ‘Evde kalın’ kuralının yumuşatılabileceğinin sinyalini vererek "Tünelin sonunda ışığı görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Amerika'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.
Amerika'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

ABD’nin Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, eyalette hayatı normale döndürme çalışmalarında kesin bir tarih vermeden “Tünelin sonunda ışığı görüyoruz” dedi. Vali Newsom gerçekleştirdiği basın toplantısında ‘Evde kalın’ kuralının yumuşatılabileceğini belirterek bir taraftan “Tünelin sonunda ışığı görüyoruz” derken diğer taraftan “Bu en zor ve tartışmalı nokta” şeklinde konuştu.

Politika değil sağlıkçılar karar verecek

Newsom, Kaliforniya’da Covid -19 salgınının yayılma sürecinin ve ölüm oranlarının sabitlendiğini belirterek umutlu olduğunu, hayatı normale döndürme sürecinin kesinlikle politik çıkarlar değil halk sağlığı göz önüne alınarak gerçekleşeceğini ifade etti.

ABD'de koronavirüs kabusu büyüyor: Ölenlerin sayısı 25 bini geçti
KORONAVİRÜS
ABD'de koronavirüs kabusu büyüyor: Ölenlerin sayısı 25 bini geçti

Öncekinden farklı bir dünya olacak

  • “Henüz riskli bölgeden çıkmadık” diyen Newsom ekonomi ve sosyal yaşam normale dönerken de Kaliforniya’nın liderlik edeceğini söyledi. Öncekinden farklı olarak sosyal mesafeye dikkat eden restoranlar ile okullarda sınıf düzenleri gibi farklılıkların görüleceğini söyleyen Newsom, gelecek verilere göre kuralları sıklaştırıp gevşetebileceklerini ifade etti.

Hayatın ne zaman normale döneceği konusunda bir takvim açıklamayan Newsom, koruyucu maskelerin kullanıldığı, restoranların müşterilerinin ateşini ölçtüğü ve maske takan garsonlar ile servis verilen bir dünya olacağını, bu sürecin tam bağışıklık veya bir aşı bulununcaya kadar devam edeceğini ifade etti.

Kurallar yumuşatılmadan önce 5 konunun çözülmesi gerektiğini vurgulayan Newsom bunları şu şekilde sıraladı:

  1. Test sayısını ve takibi artırarak enfekte olan hastaların karantinasını sağlamak
  2. Risk grubu yüksek olan evsiz veya yaşlı kesimin virüse maruz kalma riskini azaltmak
  3. Hastaneleri vakalar ile başa çıkabilecek durumda tutmak
  4. İş yerleri, okullar ve diğer alanları açmak ve aynı zamanda sosyal mesafenin korunması için planlama hazırlamak
  5. Salgın tekrar yükselirse yasak ve koruma emirlerini tekrar yürürlüğe koymak için plan hazırlamak.

Newsom bu maddelerin hazırlığı tamamlandıktan sonra hayatın bir anda değil yavaş yavaş normalleşeceğini ifade etti.

Kaliforniya önümüzdeki haftalarda şu anda olduğu gibi sadece semptom gösteren kişiler yerine genel sağlık taramasına başlayacağını duyurdu. Kaliforniya’da şu ana kadar 199 bin 667 kişiye test yapıldığı, dün öğleden sonra itibari ile 24 bin 579 kişide hastalık görüldüğü ölü sayısının 734’e yükseldiği kaydedildi.

ABD’de bilanço ağırlaşıyor: Cesetler hastane personellerinin odasına konuldu
KORONAVİRÜS
ABD’de bilanço ağırlaşıyor: Cesetler hastane personellerinin odasına konuldu

Koronavirüsün gen dizilimi çözüldü: Virüsün atası ABD çıktı
KORONAVİRÜS
Koronavirüsün gen dizilimi çözüldü: Virüsün atası ABD çıktı
Abone Ol Google News
İkinci şans sevinci

İkinci şans sevinci

​Tahliye edilen hükümlüler: 'Hala inanamıyoruz.'
Özel bankaları uyardı

Özel bankaları uyardı

​'​Kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyet çıkaranların...'
3 bin 700 kişi evinde ölmüş

3 bin 700 kişi
evinde ölmüş

​New York'ta korkunç koronavirüs gelişmesi.
Adana'da 3 lira<br>İstanbul'da 20 lira!

Adana'da 3 lira
İstanbul'da 20 lira!

​İki il arasında şaşırtan fiyat farkı ortaya çıktı.
Ultra lüks koronavirüs önlemi

Ultra lüks koronavirüs önlemi

​ABD'nin en zengin adası virüse hazırlıklı.
Bravo üniversiteliler

Bravo üniversiteliler

​Sokak sokak gezip #evdekal'an çocukların yüzünü güldürüyorlar.
Avrupa'dan<br>sürpriz teklif

Avrupa'dan
sürpriz teklif

​Marc Wilmots F.Bahçe için teklifi reddedince, Kocaman'a talip oldular.
Sabırla bekleyin!

Sabırla bekleyin!

​Rekor artış sonrası altın alacaklara kritik uyarı.
Eczanelerde<br>'yok' satıyor

Eczanelerde
'yok' satıyor

​Uzmanlar uyardı: Sizi koronavirüsten korumaz!
Dört kritik değişiklik!

Dört kritik değişiklik!

​Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor.
Kasa dolacak

Kasa dolacak

​Lazio'nun Vedat Muriqi teklifi ortaya çıktı.
20 yıl sonra ilk ekim

20 yıl sonra ilk ekim

​7 bin dönüm alana aspir bitkisi ekilmeye başladı.
2 milyonu aştı

2 milyonu aştı

Hızla yayılan koronavirüste korkunç tablo.
Dünya Türkiye'yi konuşuyor

Dünya Türkiye'yi konuşuyor

​Başarılı mücadele dünyanın dilinde, övgü dolu sözler geldi.
Birçok kişinin<br>başına geldi

Birçok kişinin
başına geldi

İptal edilen organizasyonların ücreti geri alınabilir mi?
Halk otobüsünde korona paniği

Halk otobüsünde korona paniği

Yolcunun hal ve hareketlerinden şüphelenen şoför polise ihbar etti.
Balkanlar'dan geliyor

Balkanlar'dan geliyor

​Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.