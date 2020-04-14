Koronavirüs ABDde koronavirüs kabusu büyüyor Ölenlerin sayısı 25 bini geçti
DÜNYA

ABD'de koronavirüs kabusu büyüyor: Ölenlerin sayısı 25 bini geçti

ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 239'a çıktı.

Ülkede tespit edilen Kovid-19 vakalarının sayısı ise 600 bin sınırına yaklaştı. Son verilere göre, 598 bin 670 kişiye koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konuldu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkez üssü konumunda olan ABD'de, bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı 25 bin 239'a ulaştı.

Ülkede tespit edilen Kovid-19 vakalarının sayısı ise 600 bin sınırına yaklaştı. Son verilere göre, 598 bin 670 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.

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ABD'de en ağır bilanço New York'ta

ABD'de Kovid-19 vaka ve can kayıplarının çoğu New York'ta kaydedildi.

  • Eyalet genelinde 200 binden fazla Kovid-19 vakası bulunurken, yaklaşık 11 bin kişi yaşamını yitirdi.
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