ABD'de koronavirüs kabusu büyüyor: Ölenlerin sayısı 25 bini geçti

Teknoloji

İTÜ ARI Teknokent, salgınla mücadelede teknolojiyi kullanıyor

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp:- "En büyük girişimci ekosistemine sahip teknokent olmak bize avantaj sağladı ve salgın sürecinde bünyemizdeki firmalardan bu sayede daha fazla ürün ortaya çıktı" açıklamasında bulundu.