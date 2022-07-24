Kaliforniya’da orman yangını: Acil durum ilan edildi

Kaliforniya eyaletinde çıkan orman yangını nedeniyle Vali Gavin Newsom, acil durum ilan etti.
Kaliforniya Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Vali Gavin Newsom bugün, evleri tahrip eden, kritik altyapıyı tehdit eden ve 3 binden fazla sakini tahliye etmeye zorlayan orman yangını nedeniyle Mariposa ilçesi için acil durum ilan etti” denildi. Yangın, yaklaşık 4 bin 600 hektarlık alanı tahrip etti.
YANGIN ULUSAL PARKI TEHDİT EDİYOR
Orman yangını, 3 bin metrekare dağlık ve ormanlık alan olan Yosemite Ulusal Parkı’nı da tehdit ediyor. Park, Mamut Ağacı olarak bilinen, en büyük ve en eski ağaçlara da ev sahipliği yapıyor.