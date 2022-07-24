Kaliforniya’da orman yangını: Acil durum ilan edildi

Kaliforniya eyaletinde çıkan orman yangını nedeniyle Vali Gavin Newsom, acil durum ilan etti.

Kaliforniya Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Vali Gavin Newsom bugün, evleri tahrip eden, kritik altyapıyı tehdit eden ve 3 binden fazla sakini tahliye etmeye zorlayan orman yangını nedeniyle Mariposa ilçesi için acil durum ilan etti” denildi. Yangın, yaklaşık 4 bin 600 hektarlık alanı tahrip etti.

YANGIN ULUSAL PARKI TEHDİT EDİYOR

Orman yangını, 3 bin metrekare dağlık ve ormanlık alan olan Yosemite Ulusal Parkı’nı da tehdit ediyor. Park, Mamut Ağacı olarak bilinen, en büyük ve en eski ağaçlara da ev sahipliği yapıyor.

DÜNYA Fransa'da orman yangınları 11 gündür sürüyor: 20 bin 800 hektar alan küle döndü

FOTOĞRAF 9 İspanya meteoroloji yetkilileri dün 43 derece sıcaklık ölçüldüğünü belirterek Zamora bölgesinde orman yangınlarının demiryolu raylarına ulaşmasıyla tren seferlerinin durdurulduğunu açıkladı. İtfaiye yetkilileri ülke genelinde yaklaşık 20 bölgede orman yangınlarının henüz kontrol altına alınamadığını, çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Fransız yetkililer, güneybatı bölgelerinde iki büyük orman yangınının devam ettiğini, 30 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı. İtfaiye yetkilileri, kontrol altına alınan yangının ertesi gün yüksek sıcaklık, kuru hava ve sert rüzgarlar sebebiyle tekrar patlak verdiğini ifade etti. Fransız hayvanat bahçeleri derneği, Bassin d'Arcachon Hayvanat Bahçesi'nin de tahliye edilmesinin beklendiğini ve ülke çapındaki diğer hayvanat bahçelerinden veterinerler ve kamyonlar gönderileceğini açıkladı. Avrupa'da orman yangını alarmı: 30 bin kişi tahliye edildi İspanya ve Fransa meteoroloji yetkilileri, yarından itibaren şiddetli bir sıcak hava dalgasının kuzeye doğru ilerleyeceğini belirterek bugünkü yüksek sıcaklık konusunda uyardı. Her iki ülkede de orman yangınları kontrol altına alınmayı çalışıldığı, Fransa'da yaklaşık 800 hayvanın yaşadığı bir hayvanat bahçesinin tahliye edileceği belirtildi. BiP'te paylaş

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