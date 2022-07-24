Dünya Kaliforniyada orman yangını Acil durum ilan edildi
AMERİKA

Kaliforniya’da orman yangını: Acil durum ilan edildi

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Francisco ve Los Angeles kentleri arasında yer alan Mariposa ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Kaliforniya’da orman yangını: Acil durum ilan edildi
Kaliforniya’da orman yangını.

Kaliforniya eyaletinde çıkan orman yangını nedeniyle Vali Gavin Newsom, acil durum ilan etti.

Kaliforniya Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Vali Gavin Newsom bugün, evleri tahrip eden, kritik altyapıyı tehdit eden ve 3 binden fazla sakini tahliye etmeye zorlayan orman yangını nedeniyle Mariposa ilçesi için acil durum ilan etti” denildi. Yangın, yaklaşık 4 bin 600 hektarlık alanı tahrip etti.

YANGIN ULUSAL PARKI TEHDİT EDİYOR

Orman yangını, 3 bin metrekare dağlık ve ormanlık alan olan Yosemite Ulusal Parkı’nı da tehdit ediyor. Park, Mamut Ağacı olarak bilinen, en büyük ve en eski ağaçlara da ev sahipliği yapıyor.

Fransa'da orman yangınları 11 gündür sürüyor: 20 bin 800 hektar alan küle döndü
DÜNYA
Fransa'da orman yangınları 11 gündür sürüyor: 20 bin 800 hektar alan küle döndü

Avrupa'da orman yangını alarmı: 30 bin kişi tahliye edildi
FOTOĞRAF 9
Title
İspanya meteoroloji yetkilileri dün 43 derece sıcaklık ölçüldüğünü belirterek Zamora bölgesinde orman yangınlarının demiryolu raylarına ulaşmasıyla tren seferlerinin durdurulduğunu açıkladı. İtfaiye yetkilileri ülke genelinde yaklaşık 20 bölgede orman yangınlarının henüz kontrol altına alınamadığını, çalışmaların devam ettiğini ifade etti.
Title
Fransız yetkililer, güneybatı bölgelerinde iki büyük orman yangınının devam ettiğini, 30 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı. İtfaiye yetkilileri, kontrol altına alınan yangının ertesi gün yüksek sıcaklık, kuru hava ve sert rüzgarlar sebebiyle tekrar patlak verdiğini ifade etti.
Title
Fransız hayvanat bahçeleri derneği, Bassin d'Arcachon Hayvanat Bahçesi'nin de tahliye edilmesinin beklendiğini ve ülke çapındaki diğer hayvanat bahçelerinden veterinerler ve kamyonlar gönderileceğini açıkladı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Avrupa'da orman yangını alarmı: 30 bin kişi tahliye edildi
İspanya ve Fransa meteoroloji yetkilileri, yarından itibaren şiddetli bir sıcak hava dalgasının kuzeye doğru ilerleyeceğini belirterek bugünkü yüksek sıcaklık konusunda uyardı. Her iki ülkede de orman yangınları kontrol altına alınmayı çalışıldığı, Fransa'da yaklaşık 800 hayvanın yaşadığı bir hayvanat bahçesinin tahliye edileceği belirtildi.

Yunanistan alevlere teslim: Midilli Adası'ndaki orman yangını evlere sıçradı
DÜNYA
Yunanistan alevlere teslim: Midilli Adası'ndaki orman yangını evlere sıçradı
Avrupada yüzlerce kişi öldü

Avrupa'da yüzlerce kişi öldü

​Tarih verildi: Sıcak hava dalgası Türkiye'ye gelecek mi?
İkinci taksitteson haftaya girildi

İkinci taksitte
son haftaya girildi

​Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiriyor.
Aşı için kritik uyarı

​Bilim Kurulu üyesi önümüzdeki haftalara dikkat çekti.

​'Gül yetiştiren adam' aramızdan ayrıldı.

​Dünyaya nefes aldıran anlaşma.

​Akdeniz'de zehirli deniz kestanesi istilası.

PKK-YPG'nin Aynularab sorumlusu etkisiz hale getirdi.

Oluşumu bakımından hiçbir göle benzemiyor.

Eski Kars-Ardahan karayolu havadan görüntülendi.

​Korona nedeniyle seferlerini durdurmuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.