Dünya Kanada silah satışlarını durdurmak için yeni yasa çıkaracak
AVRUPA

Kanada silah satışlarını durdurmak için yeni yasa çıkaracak

Kanada hükümeti, insanların ülkenin herhangi bir yerinde silah alıp satmalarını engelleyecek ulusal bir yasa çıkaracak. Yeni yasa, aile içi şiddet veya takip gibi cezai taciz eylemlerine karışanların silah ruhsatlarının alınmasını da içerecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kanada silah satışlarını durdurmak için yeni yasa çıkaracak
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Bu yasanın yürürlüğe girdiği gün Kanada'da tabanca almak, satmak, transfer etmek veya ithal etmek artık mümkün olmayacak." dedi.

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Hükümet ayrıca uzun silah şarjörlerinin beşten fazla mermiye sahip olmaması için kalıcı olarak değiştirilmesini isteyecek ve büyük kapasiteli şarjörlerin satışını ve transferini yasaklayacak.

  • Trudeau, "Ateşli silahları spor amaçlı atıcılık ve avcılık için kullanmak dışında, Kanada'da herhangi birinin günlük yaşamında silaha ihtiyaç duyması için hiçbir neden yok." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Teksas'ta bir ilkokulda 19 çocuk ve iki öğretmenin öldürülmesi, dünya çapında silahlı şiddete ilişkin endişeleri besledi. Kanada zaten ABD'den çok daha güçlü silah sahipliği kısıtlamalarına sahip ve çıkarılacak yasanın sonbaharda yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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Yeni yasa, aynı zamanda aile içi şiddet veya takip gibi cezai taciz eylemlerine karışanların ateşli silah ruhsatlarının alınmasını da öneriyor.

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