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Dünya

Kanada’da 3 yıl boyunca uyuşturucu madde taşımak suç sayılmayacak

Kanada'nın British Columbia eyaletinde, bugünden itibaren 3 yıl boyunca geçerli olmak üzere 2.5 grama kadar uyuşturucu madde taşımanın suç sayılmayacağı açıklandı.

14:09 . 31/01/2023 Salı
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British Columbia eyaletinin Akıl Sağlığı ve Bağımlılık Eyalet Bakanlığı, bugün açıklama yaparak 3 yıl boyunca geçerli olmak üzere 2.5 grama kadar uyuşturucu madde bulundurmanın suç sayılmayacağını duyurdu. Uyuşturucu maddelerin yasa dışı olmaya devam edeceği, ancak toplamda 2,5 gramdan daha az uyuşturucu bulunduran yetişkinlerin gözaltına alınmayacağı, suçlanmayacağı veya maddelerine el konulmayacağı belirtildi.

Polisler bilgi verecek

Bunun yerine polis veya yetkililerin, bu kişilere mevcut bağımlılıktan kurtulma hizmetleri konusunda bilgi vereceği veya yardımcı olacağı ifade edildi. Bu muafiyetin kokain, eroin ve morfin gibi uyuşturucu maddeleri kapsadığı belirtildi.

17 yaş altını kapsamayacak

Açıklamada, uygulamanın bugünden itibaren 31 Ocak 2026’ya kadar geçerli olacağı, okul ve okul kampüslerini ve 17 yaş altını kapsamayacağını belirtildi. Bakanlık uygulama amacının, madde kullanımı sorunları olan kişilerin hayat kurtaran yardıma ulaşmasını engelleyen ‘utanç ve damgalamayı’ sona erdirmek olduğunu vurguladı.

"Bu adım kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlar"

Akıl Sağlığı ve Bağımlılık Eyalet Bakanı Jennifer Whiteside ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: Uyuşturucu kullanan kişileri suçlu olmaktan çıkarmak, madde kullanımına bağlı korku ve utancı ortadan kaldırır ve hayat kurtaran desteklere ulaşma konusunda kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlar. Bu, daha fazla insanın hizmetlere ve desteklere ulaşması için hayati bir adımdır.



#kanada
#British Columbia
#Jennifer Whiteside
1 saat önce
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Kanada’da 3 yıl boyunca uyuşturucu madde taşımak suç sayılmayacak
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