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Dünya

Kanada'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor: Jasper bölgesinden binlerce kişi tahliye edildi

Kanada'da orman yangınları tehlikesi nedeniyle Jasper bölgesinden 4 bin 700 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

09:53 - 24/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 09:56 - 24/07/2024 Çarşamba
AA
Orman yangınları 19 Temmuz'dan bu yana 95 bin hektarlık alana yayılmıştı.
Orman yangınları 19 Temmuz'dan bu yana 95 bin hektarlık alana yayılmıştı.

Kanada'nın Alberta eyaleti yetkilileri, orman yangınları nedeniyle Jasper bölgesindeki sakinlerin "tahliye edilmesi" çağrısı ve "acil durum" uyarısı yaptı.


Jasper Belediyesinden yetkililer, 4 bin 700 sakinin ve Ulusal Park ziyaretçilerinin tahliye sürecinin sorunsuz ilerlediğini ifade etti.


British Columbia eyaleti Acil Durum Yönetimi Bakanı Bowinn Ma, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jasper'dan tahliye edilen sakinlere sığınma konusunda yardımcı olacakları mesajını verdi.


Alberta eyaleti yetkilisi Christie Tucker, orman yangınlarının 19 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 95 bin hektarlık alana yayıldığını açıklamıştı.




#Kanada
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#orman yangını
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