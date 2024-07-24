Kanada'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor: Jasper bölgesinden binlerce kişi tahliye edildi

Bilim insanları, orman yangınlarının ilerleyişini tahmin etmek için "cWGAN" isimli yeni bir yapay zeka modeli geliştirdi. En son California eyaletindeki orman yangınlarında denenen modelin itfaiyecilerin yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına büyük katkı sağladığı belirtildi.