Kanada'da orman yangınları nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi

Kanada, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (BMİHK) üyeliğine talip olduğunu duyurdu. Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, başkent Ottava'da basın toplantısı düzenledi. Joly, BMİHK'de yer alarak, cinsiyet eşitliği ve çevre konularını gündeme getirip bunları savunmak istediklerini açıkladı.