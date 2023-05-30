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Dünya

Kanada'da orman yangınları nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi

Kanada'nın güneydoğusundaki Yeni İskoçya bölgesinde pazar günü başlayan orman yangınları nedeniyle binlerce kişi evlerinden tahliye edildi. İtfaiye yetkililerinin açıklamasında da 14 bine yakın kişinin tahliye edildiği, ekiplerin yangının yayılmasını önlemek için yoğun çalıştığı kaydedildi.

10:10 . 30/05/2023 Salı
AA
Kanada/Yeni İskoçya

Kanada/Yeni İskoçya

Kanada'nın güneydoğusundaki Yeni İskoçya bölgesinde pazar günü başlayan orman yangınları nedeniyle binlerce kişi evlerinden tahliye edildi.


Halifax Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre yangında yaklaşık 200 binanın hasar gördüğü belirtildi.


İtfaiye yetkililerinin açıklamasında da 14 bine yakın kişinin tahliye edildiği, ekiplerin yangının yayılmasını önlemek için yoğun çalıştığı kaydedildi.


Kanada'nın Alberta eyaletinde de 6 Mayıs'ta başlayan orman yangınları nedeniyle 29 bin kişi evlerinden tahliye edilmişti.


Alberta Eyalet Başbakanı Danielle Smith, eyalette olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.




#Kanada
#Yeni İskoçya
#Yangın
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