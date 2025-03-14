Kanada'nın yeni Başbakanı Carney yemin ederek görevine başladı

Kanada'da hafta sonu Liberal Parti liderliğine seçilen Mark Carney , ülkenin 24. başbakanı olarak yemin etti.

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent Ottawa'daki Rideau Hall'da düzenlenen yemin töreni öncesinde Carney, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Odaklanmış bir hükümetiz, eyleme odaklandık." dedi.

"Daha küçük, deneyimli bir kabine"

Carney, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, anın gereklerini karşılayan bir hükümet kuruyoruz. Kanadalılar eylem bekliyor ve bu ekip bunu sağlayacak. Daha hızlı hareket eden, ekonomimizi güvence altına alan ve Kanada'nın geleceğini koruyan daha küçük, deneyimli bir kabine." ifadesini kullandı.

Törende Carney, ülkenin 24. başbakanı olarak yemin etti.

Justin Trudeau istifa sonrası kabineyi feshetti

2015'ten bu yana başbakanlığı üstlenen Justin Trudeau bugün görevinden resmen istifa ederek 37 üyeli kabinesini feshetmişti.

Mark Carney, Liberal Partinin 9 Mart'taki başkanlık seçiminde ilk turda oyların yüzde 85,9'unu alarak partinin yeni lideri seçilmişti.

Carney, 2008-2013'te Kanada Merkez Bankasının, 2013-2020'de İngiltere Merkez Bankasının başkanlığını yapmıştı.

Kasım 2015'ten bu yana başbakanlık yapan Trudeau, son dönemde parti içi artan memnuniyetsizlik ve düşük kamuoyu desteğiyle karşı karşıya kalmıştı.

Trump'a karşı başarılı olacak mı?

Kanada'nın 24'üncü başbakanı seçilen Mark Carney hakkında ülkesinde merak edilen bir konu da ABD Başkanı Donald Trump'a karşı duruşunun nasıl olacağı.

Bilindiği üzere Trump, sürekli Kanada'yı ülkesinin "51'inci eyaleti" olarak lanse eden ve eski Başbakan Justin Trudeau'yu 'Vali' olarak tanımlamıştı.

Trump'ın bu çıkışları Kanada'da öfkeyle yankılanmış ve Trudeau'ya olan güveni de azaltmıştı.

Kanada medyasında yeni Başbakan Carney'in geçmiş tecrübelerine dikkat çekilerek Trump ile başa çıkabilecek potansiyeli barındırdığı ifade ediliyor.







