​Kandil’den kaçtılar Asos’ta vuruldular

Türk Silahlı Kuvvetleri, Asos’taki terör hedeflerine büyük bir hava harekatı düzenledi. Irak’ın kuzeyinde 200 kilometre derinlikte icra edilen harekat, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Hava Kuvvetleri tarafından müşterek olarak yürütüldü. 20’den fazla uçağın katıldığı harekatta bölücü terör örgütü PKK’ya ait 28 hedef imha edildi. Dün sabah erken saatlerde düğmesine basılan harekatı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ile Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi’nden sevk ve idare etti. Büyük oranda yerli ve milli mühimmatların kullanıldığı harekatta terör örgütüne ağır darbe vuruldu. TSK, 2017 ve 2018 yıllarında da Asos bölgesine büyük çaplı hava operasyonları düzenlemişti.

KANDİL HATTINDA KRİTİK BİR NOKTA

Türkiye sınırından 200 km uzaklıktaki Asos, Kandil-Süleymaniye-Erbil-Kerkük dörtgeninde kritik bir noktada. Harekatın düğmesine, Kandil’de rahat hareket edemeyen örgütün Asos bölgesinde üslenmeye çalıştığına ilişkin istihbarat üzerine basıldı. Geçmişte teröristlerin kamp olarak kullandığı bölgede hareketlilik tespit edildi. MİT ve yerel istihbarat tarafından hassasiyetle yürütülen takip sonucu Kandil’deki elebaşlarının, örgütü 60 km uzaklıktaki Asos bölgesinde toparlama çabalarının anlaşılması üzerine, bölgede yeni bir Kandil oluşumuna fırsat vermemek için harekat planlandı. Bir süredir devam eden istihbarat takibi ardından en uygun zaman olarak tespit edilen dün sabah saatlerinde düğmeye basıldı.

Örgüt Süleymaniye bölgesine kayıyor

Asos bölgesinin Süleymaniye’ye yakın bir noktada bulunması, Barzani cephesi ile ilişkileri gerilen PKK’nın IKYB yanlılarına yanaştığı ve işbirliğini arttırdığı yorumlarına neden oldu. Erbil merkezli IKBY sınırlarında rahat hareket edemeyen örgütün Süleymaniye bölgesine kaymaya çalıştığı da belirtiliyor. Asos harekatı, aynı zamanda TSK’nın hangi derinlikte olursa olsun tespit ettiği takdirde tüm terörist sistemleri yok etme kararlılığında olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

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Milli Savunma Bakanı Akar, Asos’a düzenlenen operasyonu harekat merkezinden yönetti.

Irak'la koordine sürüyor