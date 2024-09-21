EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Kanlı para istemiyorum

Kanlı para istemiyorum

04:0021/09/2024, Cumartesi
G: 21/09/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ole Saeter
Ole Saeter

Rosenborg'un Norveçli futbolcusu Ole Saeter, İsrail ekibi Maccabi Haifa'nın transfer teklifini "Hesabıma kanlı para girmesini istemiyorum" sözleriyle reddetti. İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını gerekçe gösteren Saeter, “Paradan çok, değerler önemlidir” dedi.

Rosenborg'un Norveçli futbolcusu Ole Saeter, İsrail ekibi Maccabi Haifa'dan gelen transfer teklifini reddettiğini duyurdu. Norveç devlet televizyonu TV2'nin haberine göre, İsrail Premier Ligi'nde transfer döneminin sonuna yaklaşılırken Maccabi Haifa kulübü, Norveç ekibi Rosenborg'a Saeter'in bonservis bedeli için 10 milyon kron teklif etti. Saeter, TV2'ye yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle transfer teklifini geri çevirdiğini belirterek "Hesabıma kanlı para girmesini istemiyorum" ifadesini kullandı. İsrail kulübünün "Beş yüz milyon dolar teklif etse bile, o meblağı da kabul etmeyeceğini" dile getiren Saeter, "Paradan çok, değerler önemlidir. İnsan hakları ihlallerine karıştığı düşünülen bir ülkeden gelen teklifi haliyle kabul etmem" dedi.


#Ole Saeter
#futbolcu
#İsrail

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 KPSS lise sonucu sorgulama ekranı...