Kapıda vize uygulaması başladı: Rodos'a Türk turist akını

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinin, 1 Nisan'dan itibaren 10 Yunan adasına kapıda vize uygulamasının başlatılacağı döneme denk gelmesiyle, bu adalara Türk turist akını yaşandı. Yurt dışından adalara turist getiren turizmci Recep Yavuz, kapıda vize uygulaması başlatılan adalara bayram öncesinde toplam 20 bin Türk misafir geleceğinin tahmin edildiğini, 1 haftada sadece Rodos'a 5 binden fazla Türkün geçiş yaptığını açıkladı.
SEZONA TÜRKLERLE 'KALİMERA' DEDİLER
Bu bayram adalardaki oteller, restoranlar ve feribotların bayramın ilk gününden itibaren Türklerle dolup taştığını belirten Yavuz, “Marmaris'ten 1 saatlik feribot ile ulaşılabilen Rodos, en çok tercih edilen adalardan biri oldu. Türk turistler sayesinde sezona daha erken başlayan Rodos'a her gün 1000 civarında Türk turist akın ediyor. Henüz iki hafta öncesine kadar kapalı olan adalardaki birçok otel, restoran ve işletme Türk misafirlerle birlikte kış uykusundan uyanıp sezona 'kalimera' dedi" ifadelerini kullandı.
TÜRK MİSAFİR 20 BİNİ AŞTI
Yavuz, Marmaris Limanı'ndan feribot seferleri gerçekleştiren şirket yetkililerinden aldığı bilgiye göre, bayram tatilinde adalara giden Türk misafir sayısının, Fethiye ve Marmaris'ten Rodos'a 5 binin üstünde, Kos'a 4 bin, Samos'a 3 bin, Sakız'a 3 bin, Midilli'ye 5 bin, Meis'e 1000 olmak üzere 20 bini aştığını dile getirdi.