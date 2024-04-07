İDO'nun Yunan adalarına ilk seferi gerçekleşti

Sisam Adası'na Ramazan Bayramı tatili süresince ek seferlerin düzenleneceği, mayıs ayında haftanın 3 günü olarak planlanan seferlerin sezon açılışıyla her gün gerçekleştirilebileceği belirtildi.
İDO Genel Müdürü Murat Orhan, yaptığı açıklamada şirketleri adına tarihi günlerden birini yaşadıklarını ifade etti.
2022 yılında Hatay-Girne seferleriyle uluslararası tecrübe kazandıklarını ifade eden Orhan, "Ege ve Akdeniz gemilerimizle toplamda 422 yolcuyla Seferihisar-Sisam ve Kuşadası-Sisam seferlerimizi gerçekleştirdik. Başlangıçta haftanın 3 günü sabah gidiş ve akşam dönüş şeklinde gerçekleşecek olan seferlerimiz, sezonda haftanın her günü sabah gidiş, akşam dönüş olarak gerçekleşecek." bilgisini verdi.
Orhan, Ege Denizi'nde farklı 3 hatla ilgili çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
Yaklaşık 1 saat süren Seferihisar-Sisam seferlerinin gidiş dönüş 35 avro, farklı gün dönüş yapılması durumunda ise 45 avro, yaklaşık yarım saat süren Kuşadası-Sisam seferlerinin ise gidiş dönüş 41 avro, farklı gün dönüş yapılması durumunda ise 52 avro olarak belirlendiği bildirildi.