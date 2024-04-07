İDO'nun Yunan adalarına ilk seferi gerçekleşti

Şirketlerinin 1987 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Marmara Denizi'nde yolcu ve araç taşımacılığı yapmak için kurulduğunu anımsatan Orhan, 44 gemi ve 35 iskelede yıllık 115 bin seferi 1200 personelleriyle gerçekleştirdiklerini aktardı.