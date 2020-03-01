Kara hazırlığı

Olası bir harekat için tanklar tetikte bekliyor.

İdlib’de iki gündür Türk topçuları ve SİHA’ları durmaksızın rejim hedeflerini yerle bir ediyor. Rejime ait bilinen tüm hedefler ateş altında. Her bir şehide misliyle karşılık verilen operasyonda dün bir askerimiz daha rejimin topçu saldırısında şehit oldu.

Bölgede 2 bin 100’ü aşkın rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Rusya ile görüşmelerde bir sonuca ulaşılamazken Rusya’dan dün gelen mesajda, “Suriye’de tansiyonun düşürülmesinde Türkiye ile anlaştık” ifadesi dikkat çekti. Bu açıklamaya karşı Türkiye’den herhangi bir yorum gelmedi.

120 kilometrenin üzerinde menzili bulunan T-300 Kasırga karadan karaya füzeleri Suriye’de ilk kez kullanıldı. Milli füzelerden her biri, düştüğü yerde en az 70 metre yakınındaki nesneleri tahrip edebiliyor.

Suriye’de tansiyonu yükselten Esed rejiminin gözlem noktaları gerisine çekilmesi için verilen süre dün doldu. Eğer Esed çekilmezse, sınır hattına yığılan komandolar, topçu ve havadan atışlarla hazırlanan harekât sahasına karadan giriş yapmak üzere emir bekliyor.

Mehmetçik, Esed’e yönelik harekât için emir beklerken bugüne dek zikredilmiş olan İdlib hava sahasının uçuşlara kapatılması başta olmak üzere çeşitli hamlelerin gündeme gelmesi de olasılıklar arasında.

İdlib’de Mehmetçiğin omuzdan atılan güdümlü hava roketi MANPADS’le rejim helikopterlerinden birini vurduğu anlar, oradaki askerlerden birinin cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

DÜNYA Rus muhabir: İdlib semalarında Türk SİHA’ları göründüğü anda savaşın seyri değişti