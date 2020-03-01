Kara hazırlığı

İdlib’de iki gündür Türk topçuları ve SİHA’ları durmaksızın rejim hedeflerini yerle bir ediyor. Rejime ait bilinen tüm hedefler ateş altında. Her bir şehide misliyle karşılık verilen operasyonda dün bir askerimiz daha rejimin topçu saldırısında şehit oldu.
Bölgede 2 bin 100’ü aşkın rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Rusya ile görüşmelerde bir sonuca ulaşılamazken Rusya’dan dün gelen mesajda, “Suriye’de tansiyonun düşürülmesinde Türkiye ile anlaştık” ifadesi dikkat çekti. Bu açıklamaya karşı Türkiye’den herhangi bir yorum gelmedi.
Suriye’de tansiyonu yükselten Esed rejiminin gözlem noktaları gerisine çekilmesi için verilen süre dün doldu. Eğer Esed çekilmezse, sınır hattına yığılan komandolar, topçu ve havadan atışlarla hazırlanan harekât sahasına karadan giriş yapmak üzere emir bekliyor.
Mehmetçik, Esed’e yönelik harekât için emir beklerken bugüne dek zikredilmiş olan İdlib hava sahasının uçuşlara kapatılması başta olmak üzere çeşitli hamlelerin gündeme gelmesi de olasılıklar arasında.