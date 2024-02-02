Karabağ zaferinden sonra ilk: İlham Aliyev kararı bir yıl erkene çekti

Dost ve kardeş ülke Azerbaycan, Karabağ zaferinin ardından ilk kez seçime gidiyor. Azerbaycanlılar 7 Şubat'ta cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanacak. Seçimlerin tarihi bir özelliği var. Çünkü bu kez Azerbaycan topraklarının tamamında oy kullanılacak. Yaklaşık 30 yıl sonra işgalden kurtarılan Karabağ'da ilk kez sandık kurulacak.