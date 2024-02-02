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Dünya

Karabağ zaferinden sonra ilk: İlham Aliyev kararı bir yıl erkene çekti

Azerbaycan'da halk 7 Ekim'de sandık başına gidiyor. 2020'de 30 yıl aradan sonra Ermeni işgalinden kurtulan Karabağ'da ilk kez seçim yapılacak. Bu seçimin en büyük favorisi ise askeri ve siyasi pek çok başarıya imza atan mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev.

Zeynep Karçığa
Zeynep Karçığa
13:36 - 2/02/2024 Cuma
Güncelleme: 13:37 - 2/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Azerbaycan, Karabağ zaferinin ardından ilk kez seçime gidiyor.
Azerbaycan, Karabağ zaferinin ardından ilk kez seçime gidiyor.

Dost ve kardeş ülke Azerbaycan, Karabağ zaferinin ardından ilk kez seçime gidiyor. Azerbaycanlılar 7 Şubat'ta cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanacak. Seçimlerin tarihi bir özelliği var. Çünkü bu kez Azerbaycan topraklarının tamamında oy kullanılacak. Yaklaşık 30 yıl sonra işgalden kurtarılan Karabağ'da ilk kez sandık kurulacak.



Cumhurbaşkanlığı seçiminde 7 aday yarışıyor. Askeri ve siyasi pek çok başarıya imza atan mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in sandıktan galip çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Diğer adaylar Milli Cephe Partisi Genel Başkanı Razi Nurullayev, Büyük Kuruluş Partisi Genel BaşkanI Fazıl Mustafa, Büyük Azerbaycan Partisi Genel Başkanı Elşad Musayev, Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Kudret Hasanguliyev ve bağımsız 2 isim Zahid Oruç ile Fuat Aliyev.


Azerbaycan'da seçimlerin 2025 yılında yapılması planlanıyordu. Ama Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararıyla 1 yıl erkene alındı. Cumhurbaşkanı seçiminin 7 yılda bir yapıldığı Azerbaycan'da son seçim, 11 Nisan 2018'de düzenlenmişti.


#Azerbaycan
#Seçim
#Karabağ
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